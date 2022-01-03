Carreata do Museu do Esporte começa nesta semana em Angra dos Reis (RJ)

Uma carreta de 13,50 metros de comprimento, com 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições andará pelo Estado do Rio para contar a história do esporte brasileiro e desafiar atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D. Essa é a proposta do eMuseu do Esporte, que começa sua viagem por vários municípios do estado, nesta quarta-feira (5), pela cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, onde fica até dia 8 de janeiro, na Estação Santa Lusia.

O lançamento do eMuseu aconteceu a 20 de dezembro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, onde foi visitado por centenas de pessoas, curiosos em conhecer um pouco mais da história do esporte nacional, atletas amadores e atletas profissionais. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas. Depois de Angra, o projeto segue para Bom Jesus do Itabapoana, Macaé, Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro d'Aldeia, encerrando o tour no final de março, no Rio.

A carreta do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros a Enel Distribuição Rio (patrocinadora master do projeto), a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio (patrocínio pela Lei de Incentivo do Esporte do Governo Estadual), Prefeitura de Angra dos Reis, Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

“O Brasil tem uma história muito forte com o esporte, crescendo cada dia mais em diversas modalidades. A carreta do eMuseu une um pouco do mundo virtual com o real para contar essa história e, com isso, diversas gerações têm a oprtunidade de conhecer ou relembrar fatos importantes do esporte nacional que não devem ser esquecidos, além de incentivar a prática de atividades esportivas", explica Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).

Todos os visitantes do eMuseu podem viver se momento atleta em diferentes modalidades através de vídeos imersivos e simuladores que remetem às emoções das manobras do skate, bicicleta e surfe, entre outras atrações. Na primeira parada, em Niterói, atletas como o surfista Ricardo Tatuí e o triatleta Armando Barcellos, experimentaram os desafios do esporte virtual.

“Quando as pessoas se deparam com um trabalho desses ficam empolgadas. Além de aprender sobre a história, poder sentir virtualmente a emoção de praticar um esporte radical é simplesmente o máximo”, afirmou Ricardo Tatuí, depois de se aventurar na plataforma 3D em várias modalidades. Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas além de oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei, além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade. Armando Barcellos campeão de triatlon e um dos atletas mais premiados do estado também aprovou a iniciativa. “O esporte precisa de atitudes como essa, pois dão visibilidades às diversas modalidades e, a partir daí, os jovens são estimulados a praticar os mais variados esportes. Isso é muito importante para a formação de futuros atletas”. a Me. CalendárioAngra dos Reis – 05/01 a 08/01 Bom Jesus – 11/01 a 17/01 Macaé – 20/01 a 27/01 Búzios – 30/01 a 07/02 Resende – 10/02 a 17/02Teresópolis – 06/03 a 14/03 São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03 Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03