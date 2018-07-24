Capixabas Vinícius e Fernandão levam o bronze em etapa do Challenger

A terceira etapa do Circuito Brasileiro Challenger de Vôlei de Praia contou capixabas no pódio. Na disputa pela medalha de bronze, Vinícius e Fernandão (ES) venceram os irmãos gêmeos Rafael e Renato (PB) por 2 sets a 0 (21/19, 21/18) e ficaram em terceiro lugar.
"Um bronze na etapa de Brasília com muito suor e determinação! Só agradecer a Deus por me capacitar todos os dias e por colocar pessoas tão especiais que me incentivam correr atrás dos meus objetivos", escreveu Vinícius, em uma rede social.
Jô/Léo Vieira (PB/DF) foram campeões no masculino, enquanto Tainá/Victoria (SE/MS) levaram o ouro no feminino.
Assim, em três etapas realizadas em cidades diferentes, o Challenger conta com três diferentes campeões, tanto no masculino, quanto no feminino. Um detalhe: em todos os pódios, pelo menos um capixaba. Na abertura, em Maringá (PR), títulos para Márcio Araújo/Luciano (CE/ES) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE). Na segunda etapa, no Rio de Janeiro (RJ), Vivian/Vitoria (PA/RJ) e Marcus/Luciano (RJ/ES) ficaram com a medalha de ouro. Os campeões de uma etapa recebem 200 pontos no ranking geral e cerca de R$ 13 mil em premiações.