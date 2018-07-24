Capixabas Vinícius e Fernandão levam o bronze em etapa do Challenger

Vinícius e Fernandão ficaram com o bronze em Brasília (DF) Crédito: CBV/Divulgação

A terceira etapa do Circuito Brasileiro Challenger de Vôlei de Praia contou capixabas no pódio. Na disputa pela medalha de bronze, Vinícius e Fernandão (ES) venceram os irmãos gêmeos Rafael e Renato (PB) por 2 sets a 0 (21/19, 21/18) e ficaram em terceiro lugar.

"Um bronze na etapa de Brasília com muito suor e determinação! Só agradecer a Deus por me capacitar todos os dias e por colocar pessoas tão especiais que me incentivam correr atrás dos meus objetivos", escreveu Vinícius, em uma rede social.

Jô/Léo Vieira (PB/DF) foram campeões no masculino, enquanto Tainá/Victoria (SE/MS) levaram o ouro no feminino.