Capixabas Varejão e Didi celebram vaga do Brasil no Mundial de Basquete

Anderson Varejão, pela seleção brasileira de basquete Crédito: Fiba/Divulgação

A seleção brasileira de basquete garantiu uma vaga no Mundial da China. Na noite da última segunda-feira, o Brasil encerrou sua participação nas Eliminatórias com uma vitória sobre a República Dominicana. Um time que mostrou consistência e força para alcançar seu principal objetivo no primeiro semestre de 2019.

Entre os atletas que se destacaram nas Eliminatórias estão dois capixabas: Anderson Varejão e Didi. Experiência e juventude a serviço da seleção.

Após a vitória sobre a República Dominicana, Anderson Varejão exaltou a performance da seleção.

Já estávamos classificados para o Mundial, mas era uma partida que todos queriam deixar uma boa impressão, jogar bem e ganhar. Acho que no final tivemos um pouco mais de tranquilidade, defendemos bem e conseguimos sair no contra-ataque para matar o jogo Anderson Varejão - pivô da seleção brasileira de basquete

Já Didi não segurou a alegria com a classificação para o Mundial e com o carinho do ídolo e companheiro Anderson Varejão. “Muito feliz em poder representar meu país na classificatória pra Copa do Mundo. Agora é rumo à China. E e também ganhei um dos melhores abraços que eu poderia receber na vida: Anderson Varejão”, comemorou em postagem em uma rede social.

Didi em ação pelas Eliminatórias de Basquete Crédito: Fiba/Divulgação