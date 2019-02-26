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Eliminatórias

Capixabas Varejão e Didi celebram vaga do Brasil no Mundial de Basquete

A seleção brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias com uma vitória sobre a República Dominicana

Publicado em 

26 fev 2019 às 20:56

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 20:56

Anderson Varejão, pela seleção brasileira de basquete Crédito: Fiba/Divulgação
A seleção brasileira de basquete garantiu uma vaga no Mundial da China. Na noite da última segunda-feira, o Brasil encerrou sua participação nas Eliminatórias com uma vitória sobre a República Dominicana. Um time que mostrou consistência e força para alcançar seu principal objetivo no primeiro semestre de 2019.
Entre os atletas que se destacaram nas Eliminatórias estão dois capixabas: Anderson Varejão e Didi. Experiência e juventude a serviço da seleção.
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Após a vitória sobre a República Dominicana, Anderson Varejão exaltou a performance da seleção.
Já estávamos classificados para o Mundial, mas era uma partida que todos queriam deixar uma boa impressão, jogar bem e ganhar. Acho que no final tivemos um pouco mais de tranquilidade, defendemos bem e conseguimos sair no contra-ataque para matar o jogo
Anderson Varejão - pivô da seleção brasileira de basquete
Já Didi não segurou a alegria com a classificação para o Mundial e com o carinho do ídolo e companheiro Anderson Varejão. “Muito feliz em poder representar meu país na classificatória pra Copa do Mundo. Agora é rumo à China. E e também ganhei um dos melhores abraços que eu poderia receber na vida: Anderson Varejão”, comemorou em postagem em uma rede social.
Didi em ação pelas Eliminatórias de Basquete Crédito: Fiba/Divulgação
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O time brasileiro terminou as Eliminatórias com nove vitórias e três derrotas. O Mundial será disputado na China, entre 31 de agosto e 15 de setembro deste ano, com 32 equipes, que serão divididas em oito grupos de quatro seleções. O sorteio das chaves será realizado em 16 de março, na cidade chinesa de Shenzhen. A competição valerá vaga para a Olimpíada de Tóquio-2020.

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