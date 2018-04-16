Capixabas são convocados para a final da Liga Sul-Americana 2018

Em dezembro do ano passado, o Brasil conquistou o título invicto do Grand Prix Internacional nas areias chinesas de Quanzhou. Naquela que foi apenas a primeira visita, os brasileiros "plantaram uma semente" em prol do desenvolvimento da modalidade no país mais populoso do mundo. Durante uma semana, visitas em escolas, palestras, clínicas, duas exibições de gala, contra Peru (11 a 0) e Suíça (10 a 3), e uma promessa: voltar em breve. No próximo dia 22, a Seleção Brasileira cumpre a promessa e embarca para a China onde vai disputar a final da Liga Sul-Americana 2018 no dia 6 de maio contra o Paraguai (os brasileiros foram campeões do zonal Norte e os paraguaios do zonal Sul da competição, em setembro do ano passado) e participar de diversas ações de divulgação da modalidade em Xiamen. Para a viagem, Gilberto Costa, técnico que está invicto nas 57 partidas em que comandou a equipe, anunciou nesta segunda-feira, dia 16, a relação de 13 jogadores que se apresentam para treinamentos na manhã desta terça-feira (17) no CT da CBSB, no Leme, zona Sul do Rio de Janeiro.

Rafinha Amorim é um dos convocados de Gilberto Costa para a final da Liga Crédito: Divulgação/Conmebol

"Teremos uma semana de preparação para essa final, um período que é importante para trabalharmos variações de jogadas, movimentações, enfim, fazer ajustes. A base da equipe é a mesma que vem disputando os principais campeonatos, com o retorno do Bruno Xavier, que estava machucado na Copa América, um jogador que dispensa comentários por sua qualidade e liderança", afirmou Gilberto.

Atual pentacampeão invicto da Copa do Mundo FIFA (2017-2009-2008-2007-2006), o Brasil vem de uma sequência invicta de 57 jogos e 13 títulos: Copa América (Lima-Peru), Desafio Internacional 2018 (Santos-SP), Grand Prix Internacional 2017 (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

CONVOCADOS:

Goleiros: Mão (Sampaio Corrêa-MA) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores: Filipe (Novator-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), Bruno Xavier (CT Missão-ES), Antônio (Vasco da Gama-RJ) e Rafinha Amorim (Vasco da Gama-RJ)

Atacantes: Nelito (Lokomotiv-Rússia), Datinha (Sampaio Corrêa-MA), José Lucas (Sambenetesse-ITA), Bryan (Botafogo-RJ), Lucão (Vasco da Gama-RJ) e Rodrigo (Botafogo-RJ)

CAPIXABAS NA SELEÇÃO SUB-20

Assim como a equipe principal, a Seleção Brasileira sub-20 também segue viagem para a China para a disputa da final da Liga Sul-Americana sub-20 2018 no dia 5 de maio contra o Paraguai - brasileiros e paraguaios também venceram seus zonais na categoria de base. Sob o comando de Fábio Costa, assistente técnico e preparador físico da seleção adulta, que assumiu no lugar de Francisco Chicão Castelo Branco - que aceitou o convite da seleção do Peru -, a sub-20 já está convocada (13 jogadores), e também treina esta semana no CT da CBSB, com a viagem programada para o dia 24. Fábio fará três cortes no grupo antes do embarque.

CONVOCADOS DO SUB-20

Goleiros: Gean Pietro (CT Missão-ES), Teleco (Geração 4) e Daniel (Boavista-RJ)

Defensores: Josep (Vasco da Gama-RJ), Digão (Rio Branco-ES),Alejandro (Vasco da Gama-RJ) e Raí (Botafogo-RJ)