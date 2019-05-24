Capixabas na China: Alison avança e André Stein vai à repescagem

Alison e Álvaro Filho (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) conseguiram duas vitórias seguidas e foram direto às oitavas de final do torneio. O Brasil avançou com suas quatro duplas à fase eliminatória do torneio masculino na etapa quatro estrelas de Jinjiang (China), pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Na madrugada desta quinta-feira (23),e Álvaro Filho (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) conseguiram duas vitórias seguidas e foram direto às oitavas de final do torneio.

Pedro Solberg tenta passar por bloqueio de Alison na etapa da China Crédito: Divulgação/FIVB

Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB) e André Stein e George (ES/PB) venceram a primeira rodada, mas acabaram superados no segundo duelo do dia e disputam a repescagem. As duas fases ocorrem na madrugada desta sexta-feira (24.05). Os adversários ainda dependem de sorteio após o final da fase de grupos, com jogo das duplas que perderam na estreia.

Alison/Álvaro Filho e Pedro Solberg/Vitor Felipe começaram o torneio se encontrando logo no segundo jogo. Alison e Álvaro superaram na estreia os chineses Zhuoxin Li/Chaowei Zhou por 2 sets a 0 (21/17, 21/17), em 30 minutos. Pedro e Vitor venceram de virada os mexicanos Virgen e Ontiveros por 2 sets a 1 (15/21, 22/20, 15/10), em 46 minutos.

Os compatriotas fizeram então o duelo valendo a liderança do grupo F. Alison e Álvaro Filho levaram a melhor no tie-break: 21/18, 15/21, 15/13, em 53 minutos. Vitória que deu vaga direta às oitavas de final para o campeão olímpico e o medalhista pan-americano. Alvinho analisou a vitória e destacou a força da equipe adversária.

“É sempre difícil jogar contra times brasileiros, especialmente jogadores como Pedro Solberg e Vitor Felipe. São jogadores fantásticos, eles podem jogar na defesa e no bloqueio, sacam bem, podem jogar em todas as posições. É um time muito forte. Acho que nossa determinação foi a diferença. Estávamos juntos em todos os pontos, se apoiando”, disse Álvaro, que completou.

“Tivemos apenas uma ou duas semanas de treinamentos para esses torneios. Sabemos que é uma missão difícil, mas queremos muito jogar bem juntos. Estou gostando muito de jogar com Alison. Feliz com todo suporte da nossa equipe, estou aprendendo muito com eles”.

Na China, André Stein vai à rede no bloqueio Crédito: Divulgação/FIVB