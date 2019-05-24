Capixabas na China: Alison avança e André Stein vai à repescagem

O Brasil avançou com suas quatro duplas à fase eliminatória do torneio masculino na etapa quatro estrelas de Jinjiang (China), pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Na madrugada desta quinta-feira (23), Alison e Álvaro Filho (ES/PB) e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) conseguiram duas vitórias seguidas e foram direto às oitavas de final do torneio.
Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB) e André Stein e George (ES/PB) venceram a primeira rodada, mas acabaram superados no segundo duelo do dia e disputam a repescagem. As duas fases ocorrem na madrugada desta sexta-feira (24.05). Os adversários ainda dependem de sorteio após o final da fase de grupos, com jogo das duplas que perderam na estreia.
Alison/Álvaro Filho e Pedro Solberg/Vitor Felipe começaram o torneio se encontrando logo no segundo jogo. Alison e Álvaro superaram na estreia os chineses Zhuoxin Li/Chaowei Zhou por 2 sets a 0 (21/17, 21/17), em 30 minutos. Pedro e Vitor venceram de virada os mexicanos Virgen e Ontiveros por 2 sets a 1 (15/21, 22/20, 15/10), em 46 minutos.
Os compatriotas fizeram então o duelo valendo a liderança do grupo F. Alison e Álvaro Filho levaram a melhor no tie-break: 21/18, 15/21, 15/13, em 53 minutos. Vitória que deu vaga direta às oitavas de final para o campeão olímpico e o medalhista pan-americano. Alvinho analisou a vitória e destacou a força da equipe adversária.
“É sempre difícil jogar contra times brasileiros, especialmente jogadores como Pedro Solberg e Vitor Felipe. São jogadores fantásticos, eles podem jogar na defesa e no bloqueio, sacam bem, podem jogar em todas as posições. É um time muito forte. Acho que nossa determinação foi a diferença. Estávamos juntos em todos os pontos, se apoiando”, disse Álvaro, que completou.
“Tivemos apenas uma ou duas semanas de treinamentos para esses torneios. Sabemos que é uma missão difícil, mas queremos muito jogar bem juntos. Estou gostando muito de jogar com Alison. Feliz com todo suporte da nossa equipe, estou aprendendo muito com eles”.
André Stein e George começaram superando os australianos Durant/Schumann por 2 sets a 0 (21/12, 23/21), em 37 minutos. No duelo valendo o primeiro lugar do grupo E, acabaram vencidos pelos canadenses Sam Pedlow e Sam Schachter: 2 sets a 0 (21/17, 21/18), em 34 minutos. Com isso, assim como Pedro e Vitor, terão que disputar a repescagem.