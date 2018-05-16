Capixabas Lili e Fernandão avançam à fase de grupos em Itapema

A capixaba Lili (foto) se classificou com a parceira Josi Crédito: Cristiano Andujar/CBV

O Brasil classificou duas duplas para a fase de grupos da etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial de Vôlei de Prai. As vagas vieram após a disputa do classificatório, que aconteceu nesta quarta-feira (16). Jogando em sua cidade natal, Josi conseguiu a vitória ao lado da parceira capixaba Lili, enquanto no masculino passaram de fase o carioca Ramon Gomes e o parceiro, também capixaba, Fernandão.

O torneio segue nesta quinta-feira (17), com a fase de grupos do masculino e feminino. As finais estão reservadas para domingo (20).

Josi e Lili se unem aos outros quatro times brasileiros do naipe feminino que já estavam garantidos na fase de grupos pela posição no ranking internacional ou por convite. São eles Ágatha/Duda (PR/SE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Maria Elisa/Carol Solberg (RJ) e Taiana/Carol Horta (CE).

Após o triunfo por 2 sets a 0 (21/16, 21/18), em 36 minutos, sobre as japonesas Ishii e Murakami, Lili comemorou a vaga. O jogo foi muito bom, as meninas do Japão têm muito volume de jogo, defendem muito bem. Tivemos um pouco de dificuldade de entrar no jogo, e tirar a pressão e ansiedade de ser o primeiro desafio do torneio. Conseguimos dar o nosso melhor e estarmos juntas o tempo todo.

No naipe masculino, a vaga presenteou o carioca Ramon Gomes, que nesta quarta completou 26 anos. Ele e o parceiro Fernandão venceram os suíços Simon Hagenbuch e Quentin Metral por 2 sets a 1 (21/19, 13/21, 15/13), em 45 minutos, avançando no torneio. Fernandão avança à fase de grupos pela primeira vez, enquanto esta é a segunda participação em etapa internacional do carioca.

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