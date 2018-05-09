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Vôlei de Praia

Capixabas Lili e Elize Maia disputam etapa de Lucerna do Mundial

As atletas do Estado, parceiras de Josi e Maria Clara respectivamente, já entram direto na fase de grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 18:07

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 18:07

Poucos dias depois de conquistar três medalhas na etapa de Huntington Beach, o Brasil já terá duplas em ação novamente pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018, entre elas duas capixabas. A próxima parada do tour internacional será em Lucerna, na Suíça, em um torneio nível três estrelas e com três times representando o país. Elize Maia/Maria Clara (ES/RJ) e Josi/Lili (SC/ES) já estão na fase de grupos, enquanto Juliana/Andressa (CE/PB) busca vaga no classificatório.
As três duplas disputaram na última semana a etapa de Mersin, na Turquia, também nível três estrelas. Josi e Lili foram as melhores brasileiras na disputa e avançaram até a semifinal e acabaram na quarta colocação. A bloqueadora Lili, que é capixaba, comentou sobre a expectativa para as condições climáticas na Suíça.
Estamos muito motivadas. Nos últimos quatro torneios nacionais, fizemos semifinais em três, e na semana passada também, em Mersin. Estamos crescendo e buscando esse entrosamento e evolução a cada torneio. Ficamos felizes com a etapa passada, acabamos sofrendo mais no último dia, pois o vento estava muito forte. Mas tudo é aprendizado e vamos com tudo para a disputa aqui na Suíça. Estamos esperando frio e chuva na Suíça, teremos que nos adaptar rápido. Vamos atuar sempre com muita vontade e alegria."
Elize Maia e Maria Clara (ES/RJ), e Josi/Lili (SC/ES) entram em quadra a partir de quinta-feira (10), diretamente na fase de grupos. O sistema de disputa acontece com os 32 times de cada naipe divididos em oito grupos de quatro duplas. Os primeiros colocados de cada chave após a fase de grupos vão direto às oitavas de final, enquanto segundos e terceiros disputam a repescagem. Desta fase em diante, a competição segue em formato eliminatório simples.
A capixaba Elize Maia, que disputa em Lucerna a terceira etapa após voltar de lesão no joelho, comentou sobre o início de projeto com a carioca Maria Clara e a paciência para atingir os bons resultados. Elas ficaram na 17ª posição em Mersin e agora querem chegar mais longe.
Jogamos na Turquia nosso primeiro torneio do Circuito Mundial juntas, e nos trouxe coisas que sabíamos que aconteceria como uma dupla nova. Maria e eu temos afinidade no diálogo e isso ajuda a acelerar o processo de formação de dupla. Mas nosso foco agora é fazer o melhor de cada uma individualmente, principalmente nesse início. Aos poucos, o time como um todo vai se transformando. Desejo que em Lucerne possamos colocar em prática o que conversamos e tiramos de aprendizado nesses 2 torneios que jogamos juntas.
O torneio na Suíça é do nível três estrelas e rende aos times campeões 600 pontos no ranking geral, além de uma premiação de cerca de R$ 34 mil. Ao todo são distribuídos cerca de R$ 250 mil para as duplas que disputam a competição. Até agora o Brasil soma sete medalhas no Circuito, sendo duas de ouro, quatro pratas e um bronze.

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