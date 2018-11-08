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Vela

Capixabas faturam três medalhas de ouro no Brasileiro de Hobie Cat

Competição foi realizada em Ilhabela, São Paulo

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 17:27
A vela capixaba mais uma vez é destaque no cenário nacional. Os velejadores do Iate Clube, Licínio Moura, com sua dupla Afonso Sodré, e Luiz Gonzaga Machado com Eluisio Biancard, e os atletas capixabas Tarcísio Bruno e Ligia Poloni, garantiram três ouros para o Espírito Santo durante o Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14 e 16 (BRASCAT 2018), que foi realizado em Ilhabela, São Paulo, encerrado no último domingo. 
Ao todo foram realizadas 12 regatas, com ventos em média de 12 nós Crédito: Ronan Felipe/Divulgação
Ao todo foram realizadas 12 regatas, com ventos em média de 12 nós, com rajadas de 22 nós, o equivalente a 40 km/ horas. Os atletas capixabas garantiram a primeira colocação nas categorias Super Gran Master, com Afonso Sodré e Licinio Moura, Duplo Super Gran Master, com Luiz Gonzaga e Eluisio Biancard e na categoria Nacional, com a dupla Tarcísio Bruno e Ligia Poloni.
Conseguimos representar muito bem o Espírito Santo. Voltamos com excelentes resultados. Estávamos com três barcos na raia, e os três garantiram o primeiro lugar em suas categorias, ressaltou o velejador do Iate Clube, Licínio Moura.
Segundo o velejador Tarcísio Bruno, mesmo com uma raia inconstante que é a de Ilha Bela, com ventos hora fraco e em outros momentos, muito forte, conseguiram superar os desafios e ficar com o primeiro lugar na categoria nacional Estamos muito felizes com o resultado, pois quebramos o leme durante a competição e precisamos pegar emprestado. Foi um verdadeiro campeonato de superação, comentou.
O próximo Brasileiro será realizado na Paraíba, em outubro de 2019.

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