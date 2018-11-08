Capixabas faturam três medalhas de ouro no Brasileiro de Hobie Cat

A vela capixaba mais uma vez é destaque no cenário nacional. Os velejadores do Iate Clube, Licínio Moura, com sua dupla Afonso Sodré, e Luiz Gonzaga Machado com Eluisio Biancard, e os atletas capixabas Tarcísio Bruno e Ligia Poloni, garantiram três ouros para o Espírito Santo durante o Campeonato Brasileiro de Hobie Cat 14 e 16 (BRASCAT 2018), que foi realizado em Ilhabela, São Paulo, encerrado no último domingo.
Ao todo foram realizadas 12 regatas, com ventos em média de 12 nós, com rajadas de 22 nós, o equivalente a 40 km/ horas. Os atletas capixabas garantiram a primeira colocação nas categorias Super Gran Master, com Afonso Sodré e Licinio Moura, Duplo Super Gran Master, com Luiz Gonzaga e Eluisio Biancard e na categoria Nacional, com a dupla Tarcísio Bruno e Ligia Poloni.
Conseguimos representar muito bem o Espírito Santo. Voltamos com excelentes resultados. Estávamos com três barcos na raia, e os três garantiram o primeiro lugar em suas categorias, ressaltou o velejador do Iate Clube, Licínio Moura.
Segundo o velejador Tarcísio Bruno, mesmo com uma raia inconstante que é a de Ilha Bela, com ventos hora fraco e em outros momentos, muito forte, conseguiram superar os desafios e ficar com o primeiro lugar na categoria nacional Estamos muito felizes com o resultado, pois quebramos o leme durante a competição e precisamos pegar emprestado. Foi um verdadeiro campeonato de superação, comentou.
O próximo Brasileiro será realizado na Paraíba, em outubro de 2019.