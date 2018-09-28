Capixabas estreiam bem nos Jogos Escolares da Juventude, em Joinville

As dez equipes capixabas participantes da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude estrearam na competição nesta quinta-feira (27), em Joinville (SC), com bons resultados, nas modalidades de basquete, futsal e voleibol.

A escola Antônio Valesini, de Santa Teresa, do vôlei masculino infantil Crédito: Sesport/Divulgação

Um dos principais destaques veio do vôlei masculino infantil, com a Emef Antônio Valesini, de Santa Teresa. A unidade de ensino, localizada no pequeno distrito de Santo Antônio do Canaã, conquistou a vaga para a disputa em Santa Catarina após vencer de forma incontestável a etapa final estadual em Guarapari, em agosto, classificando pela primeira vez uma escola da região para representar o Estado. E eles não se intimidaram com a responsabilidade e logo de cara já conquistaram uma vitória: 2 sets a 0 diante do Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva (25/7 e 25/14).

O técnico do time teresense, Gabriel Gumiero, comemorou muito o triunfo e recordou das dificuldades percorridas no caminho até Joinville. "É um trabalho que começamos há apenas oito meses. No início, fizemos até rifas para ajudar na compra de materiais para os alunos. É orgulho representar nossa região fora do Estado. O único medo que tivemos foi o de andar de avião, algo que eu e quase todos os alunos nunca tínhamos feito (risos). Tenho muito medo de altura. No mais, queremos ir ainda mais longe. Não nos assustamos com cara feia", garantiu o treinador.

Quem também veio do interior do Espírito Santo e brilhou em Santa Catarina na estreia foram as meninas do futsal infantil da Emef Ezequiel Fraga Rocha, de Aracruz. Com seis gols da camisa 10, Jamily, a equipe bateu a Escola Municipal Santa Rita, de Goiás, por 11 a 5. No juvenil, o Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica, também se deu bem. Vitórias por 2 a 0 na Sociedade Educacional São Paio, do Rio de Janeiro, no feminino, e por 4 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 4 a 4, diante do Colégio Estadual Felix de Almeida, de Goiás.

No basquete feminino juvenil, o Colégio Marista viveu uma situação inusitada: por conta do calendário apertado (os Jogos seguem até domingo), teve que jogar duas vezes no mesmo dia. Pela manhã, as meninas venceram o Colégio Estadual Costa e Silva, de Goiás, por 42 a 27. Porém, à tarde, a equipe acabou derrotada pela Escola Dom Aquino Corrêa, de Mato Grosso do Sul, por 33 a 24.

RESULTADOS - Quinta-feira (27)

Basquete

Masculino Infantil

Colégio Batista Mineiro (MG) 59 x 33 Colégio Marista (ES)

Feminino Juvenil

Colégio Estadual Costa e Silva (GO) 27 x 42 Colégio Marista (ES)

Colégio Marista (ES) 24 x 33 EE Dom Aquino Corrêa (MS)

Masculino Juvenil

Colégio Cristo Rei (ES) 70 x 81 Colégio Elite (MS)

Fustal

Feminino Infantil

Emef Ezequiel Fraga Rocha (ES) 11 x 5 Escola Municipal Santa Rita (GO)

Masculino Infantil

Colégio Amorim Tatuapé (SP) 4 x 1 Colégio Passionista (ES)

Feminino Juvenil

Mundo Moderno (ES) 2 x 0 Sociedade Educacional São Paio (RJ)

Masculino Juvenil

Mundo Moderno (ES) 4 x 4 Colégio Estadual Felix de Alme (GO) - pênaltis: 4 x 2

Vôlei

Feminino Infantil

Colégio Martin Luther (RS) 2 x 0 Escola São Domingos (ES) - 25/10 e 25/17

Masculino Infantil

Emef Antônio Valesini (ES) 2 x 0 Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva (GO) - 25/7 e 25/14

Feminino Juvenil