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Vitórias

Capixabas estreiam bem nos Jogos Escolares da Juventude, em Joinville

Os 10 times do Estado fizeram boas estreias nas modalidades de basquete, futsal e vôlei. Competição segue até domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 19:31

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 19:31

As dez equipes capixabas participantes da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude estrearam na competição nesta quinta-feira (27), em Joinville (SC), com bons resultados, nas modalidades de basquete, futsal e voleibol.
A escola Antônio Valesini, de Santa Teresa, do vôlei masculino infantil Crédito: Sesport/Divulgação
Um dos principais destaques veio do vôlei masculino infantil, com a Emef Antônio Valesini, de Santa Teresa. A unidade de ensino, localizada no pequeno distrito de Santo Antônio do Canaã, conquistou a vaga para a disputa em Santa Catarina após vencer de forma incontestável a etapa final estadual em Guarapari, em agosto, classificando pela primeira vez uma escola da região para representar o Estado. E eles não se intimidaram com a responsabilidade e logo de cara já conquistaram uma vitória: 2 sets a 0 diante do Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva (25/7 e 25/14).
O técnico do time teresense, Gabriel Gumiero, comemorou muito o triunfo e recordou das dificuldades percorridas no caminho até Joinville. "É um trabalho que começamos há apenas oito meses. No início, fizemos até rifas para ajudar na compra de materiais para os alunos. É orgulho representar nossa região fora do Estado. O único medo que tivemos foi o de andar de avião, algo que eu e quase todos os alunos nunca tínhamos feito (risos). Tenho muito medo de altura. No mais, queremos ir ainda mais longe. Não nos assustamos com cara feia", garantiu o treinador.
Quem também veio do interior do Espírito Santo e brilhou em Santa Catarina na estreia foram as meninas do futsal infantil da Emef Ezequiel Fraga Rocha, de Aracruz. Com seis gols da camisa 10, Jamily, a equipe bateu a Escola Municipal Santa Rita, de Goiás, por 11 a 5. No juvenil, o Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica, também se deu bem. Vitórias por 2 a 0 na Sociedade Educacional São Paio, do Rio de Janeiro, no feminino, e por 4 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 4 a 4, diante do Colégio Estadual Felix de Almeida, de Goiás.
No basquete feminino juvenil, o Colégio Marista viveu uma situação inusitada: por conta do calendário apertado (os Jogos seguem até domingo), teve que jogar duas vezes no mesmo dia. Pela manhã, as meninas venceram o Colégio Estadual Costa e Silva, de Goiás, por 42 a 27. Porém, à tarde, a equipe acabou derrotada pela Escola Dom Aquino Corrêa, de Mato Grosso do Sul, por 33 a 24.
RESULTADOS - Quinta-feira (27)
Basquete
Masculino Infantil
Colégio Batista Mineiro (MG) 59 x 33 Colégio Marista (ES)
Feminino Juvenil
Colégio Estadual Costa e Silva (GO) 27 x 42 Colégio Marista (ES)
Colégio Marista (ES) 24 x 33 EE Dom Aquino Corrêa (MS)
Masculino Juvenil
Colégio Cristo Rei (ES) 70 x 81 Colégio Elite (MS)
Fustal
Feminino Infantil
Emef Ezequiel Fraga Rocha (ES) 11 x 5 Escola Municipal Santa Rita (GO)
Masculino Infantil
Colégio Amorim Tatuapé (SP) 4 x 1 Colégio Passionista (ES)
Feminino Juvenil
Mundo Moderno (ES) 2 x 0 Sociedade Educacional São Paio (RJ)
Masculino Juvenil
Mundo Moderno (ES) 4 x 4 Colégio Estadual Felix de Alme (GO) - pênaltis: 4 x 2
Vôlei
Feminino Infantil
Colégio Martin Luther (RS) 2 x 0 Escola São Domingos (ES) - 25/10 e 25/17
Masculino Infantil
Emef Antônio Valesini (ES) 2 x 0 Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva (GO) - 25/7 e 25/14
Feminino Juvenil
Colégio Campos Salles (SP) 2 x 0 EEEM Monsenhor Miguel de Sanctis (ES) - 25/13 e 25/2

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