Capixabas e russos vencem desafio inédito contra campeões olímpicos

Se nas conquistas de mundiais e dos Jogos Olímpicos Alison e Bruno receberam abraços e grande carinho do público, neste domingo (25), a dupla pôde retribuir. Na Praia da Costa, em Vila Velha (ES), centenas de amantes do vôlei de praia e fãs do Mamute e do Mágico montaram quartetos e deram um show de habilidades no Red Bull 4 por 4. Como prêmio, os vencedores das categorias feminina e masculina puderam enfrentar o time deles e convidados. Melhor para as equipes As Energéticas e Angry Dogs, formadas por capixabas e até russos, que subiram ao lugar mais alto do pódio.

O desafio 4 x 4 na Praia da Costa contou com duplas masculinas e femininas, e também atletas da Rússia Crédito: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Nas seis quadras montadas, os participantes fizeram jogos quentes. Com direito a ralis longos, belas defesas e bloqueios, aces e até ponto de saque viagem, os competidores mostraram habilidade sob os olhares da dupla. Na categoria feminina, o time As Energéticas, formado por capixabas e uma paulista, superaram As Comadres por 2 sets a 0 na final (21x16 e 21x16) para ficar com o primeiro troféu da competição.

"Nós somos amigas e viemos apenas com o intuito de competir. No final, ainda conseguimos o título. É um sonho poder jogar contra os campeões olímpicos. Quando eu o vi sentado, já não acreditava nisso. E, agora, pude enfrentá-lo. É um sonho isso tudo. Até pedi para me beliscarem para saber se era verdade", disse Renata Vilanova,

No masculino, alguns jogos mobilizaram a atenção de todos na praia. Com dois russos no time, sendo um deles quarto lugar nos Jogos Olímpicos Rio-2016, o Angry Dogs fez grande campanha no torneio. Com 2,12m, Konstantin Semenov levou a torcida à loucura por conta de jogadas de efeito. Na grande decisão, venceram o Vôlei na Veia por 2 a 0, com duplo 21x13.

"Foi demais! Ficamos na areia o dia inteiro. Jogamos umas nove ou dez partidas e foi bem difícil. Fomos melhorando aos poucos, uma partida de cada vez. Tivemos alguns jogos bem duros, como a semifinal, por exemplo, e acabamos de jogar contra Duda Lisboa e Alison, em uma partida amistosa, o que foi muito bacana. Adorei o evento e amo o Brasil", afirma o russo.

Durante o evento, Alison e Bruno puderam reencontrar até os juízes que arbitravam os seus jogos nas categorias infantis e dezenas de amigos de longa data. Um deles, aliás, foi quem deu apelido de Mamute para Alison. Com uma lesão no cotovelo esquerdo, Mágico não pôde participar do jogo festivo, sendo substituído por um dos finalistas. Além de Mamute, a promessa do vôlei de praia do Brasil Duda Lisboa prestigiou o evento.

Alison não aliviou diante dos oponentes no desafio na Praia da Costa Crédito: Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool