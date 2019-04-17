Capixabas disputam Campeonato Brasileiro em Semana de Vela de Búzios

A bandeira do Iate Clube do Espírito Santo ( ICES) vai estar representada em dose dupla durante a Semana de Vela de Búzios, onde os veleiros da classe de Oceano, +Bravíssimo, do comandante Luciano Secchin, e Phantom OF The Opera, do comandante, Renato Avelar, disputam o Campeonato Brasileiro de Oceano, de 18 a 20 de abril.
Depois de fechar 2018 com o título de barco eleito do ano pela Associação Brasileira de Veleiros de Oceano (ABVO), com o Bravíssimo 4, o comandante Luciano Secchin adquiriu um novo barco, o + Bravíssimo, que é um Felci 315, e espera fazer um bom campeonato para segurar o título de vice-campeão brasileiro.
“ Ano passado garantimos o vice-campeonato geral na classe ORC e fomos campeões na categoria ORC B, com o Bravíssimo4. Esperamos conseguir fazer um bom brasileiro para segurarmos nosso título. Sabemos que o novo barco ainda não está 100%, que precisamos acertar alguns detalhes, mas estamos muito confiantes” ressalta o comandante Luciano Secchin.
Já o comandante Renato Avelar, que segue no comando do Phantom OF The Opera, leva o barco para sua 10ª participação na competição. Com tripulação composta pelos velejadores do ICES Jermaine Brandão, Tarcísio Bruno Marcelo Tadeu, e dois velejadores de Niterói, Roberto Bailly e Caio Bailly, disputam a categoria IRC.
“ Retornamos as competições com o Phantom e toda a tripulação está muito confiante de conseguirmos realizar nosso objetivo que é ficar entre os seis primeiros na categoria IRC. Fizemos uma viagem de 30 horas, cobrindo 190 milhas, até Búzios, e esperamos junto com a tripulação do + Bravíssimo continuar escrevendo boas histórias para a vela capixaba nesta competição”, disse o comandante Renato Avelar.
Os veleiros capixabas terão pela frente uma disputa acirrada com barcos comandados por grandes nomes da vela brasileira. Na classe ORC, alguns favoritos são o veleiro Crioula, atual campeão brasileiro, o Angela Star, comandado por João Pedro Siemsen, que está fazendo campanha olímpica para Tokio 2020 na classe Nacra , e outros barcos fortes como o Santa Fe, do comandante Nelson Tomé, o Maestrale , do Almirante Casais.
Na classe IRC, o “Fantasma da Opera Capixaba” terá pelo frete o veleiro Rudah, atual campeão brasileiro, que é de Santos, o Mahalo, comandando pelo velejador Lars Grael, que tem na bagagem quatro olimpíadas, é o Danadão, que tem Mauricio Santa Cruz como comandante.