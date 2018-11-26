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Capixabas conquistam 36 medalhas nas Paralimpíadas Escolares, em SP

Ao todo, a delegação capixaba teve 59 pessoas. Foram 18 medalhas de ouro, 8 de prata e 10 de bronze
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 15:34

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 15:34

O paratleta Bruno Gregório, do tênis em cadeira de rodas, foi medalha de prata Crédito: Daniel Zappe/CPB
O Espírito Santo encerrou sua participação nas Paralimpíadas Escolares 2018 com 36 medalhas. Com a soma dos resultados a delegação capixaba finalizou a competição, neste sábado (23), na 12ª colocação no quadro geral de medalhas. Os jogos aconteceram no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo. Ao todo, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), enviou 59 pessoas na delegação, entre paratletas, treinadores, staffs e dirigentes.
Na soma de medalhas o Espírito Santo teve 18 de ouro, oito de prata e outras dez de bronze. Após o encerramento as modalidades de atletismo e natação foram os grandes conquistadores de medalhas, mas no último dia o Espírito Santo também garantiu medalhas no tênis de mesa, bocha e tênis em cadeira de rodas.
> Fim de temporada: confira o sobe e desce do esporte capixaba em 2018
O paratleta Lucas, do atletismo Crédito: Marco Antonio Teixeira/CPB
Bruno Gregório ficou com a prata na final do tênis em cadeira de rodas. Na decisão ele perdeu para João Takaki, de São Paulo, por dois sets a zero. A segunda colocação foi bem digerida pelo paratleta que após a partida apontou seus erros no jogo.
Foi um jogo de quem errou menos. Serviu para fazer algumas avaliações, perceber meus erros para acertar. Estou feliz com o resultado, minha primeira e última participação e com medalha, uma vez que estou no último ano da categoria escolar, comentou o jogador em tom de saudade.
> Com ouro do Castro Alves, ES encerra Jogos Escolares com 23 medalhas
Outro destaque capixaba na competição foi Erika Targino. No início da adolescência ela sofreu um acidente quando andava de bicicleta e ficou paraplégica, perdendo os movimentos das pernas. No atletismo está se descobrindo e tomando gosto pelo esporte. Com três medalhas de ouro, nos lançamentos de dardo e disco, e no arremessos de peso, sai de São Paulo fazendo planos.
O paratleta Carlinhos, do atletismo Crédito: Marco Antonio Teixeira/CPB
Vou continuar treinando, me dedicando, buscar melhorar minhas marcas e tentar conquistar novas medalhas. Termino minha participação muito feliz. Meu treinador disse que se voltasse para casa sem essas medalhas ficaria aqui em São Paulo (risos), brincou a paratleta.
As Paralimpíadas Escolares reuniram cerca de mil jovens dos 12 aos 17 anos de 23 Estados e do Distrito Federal, nas modalidades de atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, tênis em cadeira de rodas, judô, natação, tênis de mesa e vôlei sentado. Após a cerimônia de encerramento o Comitê Paralímpico Brasileiro confirmou, no mesmo período dos dias 18 a 23 de novembro, a 13ª edição dos Jogos também no CPB.

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