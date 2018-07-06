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Kart

Capixabas confirmados nas 24 horas Rental Kart 2018, em Interlagos

A largada da prova de endurance será no sábado, às 14 horas, adentra a madrugada e finaliza no domingo. 60 equipes participam da disputa

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 17:13
O Campeonato Capixaba de Kart volta a ação no dia 4 de agosto, com as 7ª e 8ª etapas. Mas as atividades dos pilotos e das equipes não param, pois neste final de semana (7 e 8) acontece as 24 horas Rental Kart 2018, no Kartódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.
A equipe Capixaba Kart Team que vai para Interlagos Crédito: Divulgação
A largada da prova de endurance será no sábado, às 14 horas, adentra a madrugada e finaliza no domingo, também às 14 horas. Durante a prova, que conta com 60 equipes, os pilotos realizam turnos de revezamento, sempre assistidos por preparadores e cronometristas. Além da habilidade dos pilotos, é de fundamental importância a estratégia da corrida, sabendo o momento correto de fazer as paradas, que são obrigatórias durante a prova.
Nesse ano, destaque para o time Capixaba Kart Team, formada por pilotos e mecânicos capixabas: Ângelo Gabriel, atual campeão estadual de kart na categoria F 400 Cup, Ariel Varella, Relmo Serafim, e Pedro Bica, pilotos da equipe GS MotorSport, Caio Cunha Miguel, Márcio Eduardo Pereira e Luiz Gustavo Tardin, pilotos da equipe GTM Racing Mercedes-Benz, Tiago Palazzo, campeão brasileiro de kart e piloto da Fernandes Competições, além de Felipe Simôr e Matheus Gonçalves, pilotos de alto rendimento no kart indoor.
A preparação do time compreende treinos na pista do Kartódromo Internacional da Serra e montagem de estratégia entre os pilotos e os preparadores.
As 24 Horas de Interlagos é um celeiro para novos talentos e servirá para o entrosamento do time para as 500 milhas de Kart da Granja Viana, a Corrida das Estrelas, que conta com a participação de pilotos de renome, como Felipe Massa, Rubens Barrichelo, Felipe Nars, entre outros.

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