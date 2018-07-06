Capixabas confirmados nas 24 horas Rental Kart 2018, em Interlagos

O Campeonato Capixaba de Kart volta a ação no dia 4 de agosto, com as 7ª e 8ª etapas. Mas as atividades dos pilotos e das equipes não param, pois neste final de semana (7 e 8) acontece as 24 horas Rental Kart 2018, no Kartódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.

A equipe Capixaba Kart Team que vai para Interlagos Crédito: Divulgação

A largada da prova de endurance será no sábado, às 14 horas, adentra a madrugada e finaliza no domingo, também às 14 horas. Durante a prova, que conta com 60 equipes, os pilotos realizam turnos de revezamento, sempre assistidos por preparadores e cronometristas. Além da habilidade dos pilotos, é de fundamental importância a estratégia da corrida, sabendo o momento correto de fazer as paradas, que são obrigatórias durante a prova.

Nesse ano, destaque para o time Capixaba Kart Team, formada por pilotos e mecânicos capixabas: Ângelo Gabriel, atual campeão estadual de kart na categoria F 400 Cup, Ariel Varella, Relmo Serafim, e Pedro Bica, pilotos da equipe GS MotorSport, Caio Cunha Miguel, Márcio Eduardo Pereira e Luiz Gustavo Tardin, pilotos da equipe GTM Racing Mercedes-Benz, Tiago Palazzo, campeão brasileiro de kart e piloto da Fernandes Competições, além de Felipe Simôr e Matheus Gonçalves, pilotos de alto rendimento no kart indoor.

A preparação do time compreende treinos na pista do Kartódromo Internacional da Serra e montagem de estratégia entre os pilotos e os preparadores.