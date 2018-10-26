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Vôlei de Praia

Capixaba Thâmela Coradello aprova participação em etapa de Vila Velha

Parceria com a paranaense Ingrid Louise deve continuar para a etapa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 17:46

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 17:46

A capixaba Thâmela Coradello se despediu da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A jovem, que fez dupla com paranaense Ingrid Louise, foi derrotada pelas experientes Bárbara Seixas e Fernanda(RJ), por 2 a 0, na manhã desta sexta-feira (26), pelas oitavas de final do torneio feminino. 
Thâmela Coradello se despediu da etapa de Vila Velha Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV
Atuando pela primeira vez juntas, Thâmela e Ingridh avançaram para a fase de grupos, da chave principal, com a vitória sobre Cris e Luiza Amélia, por 2 sets a 0, no qualifying. No grupo, Thâmela e Ingridh foram derrotadas por Maria Elisa e Carolina, por 2 sets a 0, e depois venceram Flávia e Bárbara, por 2 a 1. Por último, a dupla superou Lucilia e Alana, por 2 a 0. Ao fazer um balanço, a capixaba de 18 anos afirma que a dupla saiu da etapa de Vila Velha com um bom resultado.
"A minha participação foi muito positiva porque eu passei do "quali", o que já é ótimo porque os jogos são bem difíceis. Depois ganhamos um jogo da chave, fomos para a repescagem, ganhamos novamente e fomos para as oitavas. Como esse campeonato foi apenas o primeiro nosso (com a Ingridh), então foi muito bom",  avaliou a jogadora, que no último final de semana sagrou-se campeã da última etapa do Circuito Sub-19. 
Se a dupla funcionou, na avaliação de Thâmela, a intenção é que ela seja mantida na terceira etapa do Circuito Brasileiro Open, que acontece entre os dias 21 e 25 de novembro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.  
A capixaba Thâmela Coradello quer manter a parceria com a paranaense Ingridh Louise Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV
"Eu vou para Campo Grande com a Ingridh (Louise), novamente, porque tivemos um resultado muito bom aqui em Vila Velha. Então acreditamos que podemos passar do "quali" outra vez. Vamos continuar trabalhando, treinando, se dedicando para que tudo ocorra da melhor maneira possível", esclareceu a capixaba.  
O torneio feminino da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia, segue nesta sexta-feira com os jogos das quartas de final. No sábado, às 19h30 acontece a decisão com transmissão do SporTV.

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