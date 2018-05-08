Capixaba supera dificuldades e vence ultramaratona no Uruguai

Capixaba Diana Bellon, corredora Crédito: Tysson L Entrena Montevidéu

Uma capixaba foi guerreira, usou toda sua experiência e fez história na ultramaratona de Montevidéu, no Uruguai. Debaixo de uma temperatura de aproximadamente 8ºC, a atleta Diana Bellon, moradora de Pedra Azul, no Espírito Santo, concluiu no último domingo (06) o trajeto de 183 quilômetros depois de passar 24 horas correndo para vencer a prova na categoria feminino.

"Foi uma adrenalina muito grande, algo que vivi poucas vezes ao longo da minha trajetória no esporte. Decidi aceitar o desafio de correr uma prova de pista como uma forma de provar algo diferente, pois minha especialidade sempre foi prova de montanha. Mas cheguei no Uruguai com o pensamento de completar o evento e posso dizer que me superei. Foi uma experiência boa e estou satisfeita com o meu feito", comemorou Diana.

Capixabas que participaram da prova no Uruguai Crédito: Acervo Pessoal

Durante o trajeto, que durou 24 horas para a capixaba, ela conta que dormiu apenas por 30 minutos para tentar recuperar de alguma forma um pouco de energia e descansar a musculatura. No restante do tempo, alternou o ritmo para não se render ao cansaço, com paradas estratégicas para se alimentar e dar uma rápida passada no centro médico, já que acabou passando mal em um momento da prova.

Além das condições climáticas desfavoráveis para uma atleta acostumada com o calor, ela teve de levar uma mochila consigo, onde tinha todo o material necessário para mantê-la bem, como comida, água e roupas especiais.

A preparação para a prova contou com treinos praticamente diários de 20 quilômetros, quase sempre encarando superfícies com subidas e descidas para simular o nível das provas que costuma competir, além de uma adaptação climática desde o início dos trabalhos.

"O que faço todos os dias para me manter em forma e em condições de competir é correr durante a ida e a volta do serviço. Sou secretária em um órgão público em Pedra Azul e vou e volto do trabalho correndo. Com isso adquiro saúde, boa forma física e muitos outros benefícios", afirmou.