Capixaba Rodolfo, sobre a preparação para o Sul-Americano de basquete: "exaustiva"

A seleção brasileira Sub-17 de basquete iniciou a preparação para a disputa do Sul-Americano, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 28 de outubro a 2 de novembro. E a primeira semana de trabalho foi puxada para a equipe que treina na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro.
Um dos quinze jogadores convocados pelo técnico Léo Fugueiró, o capixaba Rodolfo Bolis afirma que as atividades estão sendo exaustivas e que a equipe está evoluindo.
"A primeira semana de preparação está sendo muito boa, com treinos exaustivos, estamos aprendendo muito e evoluindo", declarou em entrevista à CBB.
O ala-pivô da NBA Academy, do México, ainda falou da satisfação de representar o país em mais uma competição.
"Estar de volta à seleção é uma gratificação sem palavras, ainda mais sendo uma categoria acima da minha. Além disso, poder ajudar o país é sempre uma honra".
No Sul-Americano Sub-17 de basquete, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Chile, Equador e Paraguai. A estreia será no dia 28, contra o Paraguai, às 16h. O time volta à quadra no dia 29, diante do Equador, às 16h, e depois, no dia 30, encara o Chile, dono da casa, às 20h. As duas melhores avançam para às semifinais. No Grupo A estão Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.