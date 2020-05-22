Capixaba no Everest: feito inédito para o Espírito Santo completa um ano

"O controle da ansiedade é um segundo paralelo que traço. A montanha nos ensina explicitamente que não temos o controle de todas as coisas, é uma ilusão. Não importa o quanto nos preparamos, embora essencial, há sempre um fator que foge do nosso controle, o imponderável. Penso que com uma experiência como essa, posso contribuir com a sociedade, então repasso isso à frente. Uso as lições aprendidas na montanha no trabalho de desenvolvimento de pessoas e lideranças no intuito de ajudá-las a se organizarem, enfrentar mudanças, e entender como oportunidade de crescimento. A experiência do Everest, somadas à profissional e aos estudo que tenho, formam uma mistura boa. É como se colocasse tudo no liquidificador e o resultado é uma fórmula diferente para lidar com mudanças que ocorrem em nossa vida. É exatamente o que atravessamos agora. Assim como na montanha, a maior lição apreendida é aprender a viver um dia de cada vez, que no fim das contas é o que passamos por lá, e vivemos agora. Não adianta sofrer com o amanhã"