Capixaba Márcio Junqueira vai nadar 34km no desafio do Canal da Mancha

Um desafio daqueles: atravessar a nado mais de 34km em água gelada. É essa a prova que o capixaba Márcio Junqueira, 46 anos, vai enfrentar. Além de ser engenheiro mecânico, Márcio é ultramaratonista de águas abertas, e vai à cidade de Dover, na Inglaterra, atravessar o Canal da Mancha, que vai até a Calais, na França.

O desafio Canal da Mancha, que vai acontecer entre os dias 27 de julho a 3 de agosto de 2020, é considerado um dos mais difíceis do mundo, por conta de uma combinação de fatores: primeiro, porque a variação de maré é grande e por isso as correntes mudam de direção.

O ultramaratonista de águas abertas Márcio Junqueira Crédito: Humberto César/Divulgação

Depois, os ventos são bastante intensos e não dão sossego aos nadadores, e terceiro, porque o clima da região é imprevisível, a temperatura da água costuma variar entre 11ºC a 17ºC.

Ciente dessas combinações de fatores, Márcio sabe o desafio que vem pela frente. Sei que a quantidade de horas do percurso pode variar bastante, dependendo das condições do mar no dia. Os 34km podem virar 50km, caso a correnteza esteja muito forte. Vai ser bem pesado, mas a ideia é que eu consiga entre 11 e 12 horas cumprir com o desafio, com todo o suporte que eu tive durante esse tempo me preparando. No dia da prova, cada atleta terá um barco de escolta à sua disposição, comenta.

O ultramaratonista de águas abertas Márcio Junqueira Crédito: Humberto César/Divulgação

E apesar da prova acontecer em 2020, a preparação começa bem antes, e os treinos são diários. Segundo Márcio, o treino não se restringe apenas à natação. Treino há dois anos, e a minha rotina é intensa: nado de 30km a 50km por semana, pois aumento a intensidade quando chega perto das provas e, além de nadar, faço treinamento funcional. Conto também com um plano alimentar adequado à minha rotina e cogito fazer acompanhamento psicológico também, comenta.

Durante todo o trajeto, os atletas se alimentam ao longo da travessia por meio de um bastão, que alguém da equipe no barco de escolta segura. Na ponto do bastão, há um copo com comida, podendo ser líquida ou sólida, geralmente rica em carboidrato e proteína, para dar fôlego até o final da prova.

Para chegar a esse nível de prova, não foi do dia para a noite. Desde 2008 Márcio vem treinando, participando de provas menores, com percursos de 2km, 5km, para conseguir chegar a esse nível.

No entanto, Márcio já participou de outros desafios com tamanhos parecidos ao que ele irá disputar em 2020, porém sem os fatores citados. Em janeiro de 2018, foi ao Rio de Janeiro e nadou 38km no Leme ao Pontal. Em julho do mesmo ano, participou do Desafio Braçadas de Anchieta. Foram 80 km percorridos em quatro dias.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Antes do Canal da Mancha, Márcio vai realizar outras provas em dezembro deste ano. No dia primeiro de dezembro, irá participar da travessia 14 Bis, e no dia 8, do Mirante Tamandaré, em Rio Negro, Manaus. Serão 8,5km de prova.

Já em 2019, a agenda ainda não foi confirmada, mas Márcio pretende continuar competindo em desafios.