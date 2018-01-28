Capixaba Jacaré nocauteia Brunson com chutaço em retorno ao UFC

Coube a Ronaldo Jacaré fazer as honras e conquistar a primeira vitória brasileira no Ultimate na temporada 2018. Depois de nove derrotas tupiniquins no octógono, o capixaba entrou no octógono para fazer a luta principal do UFC Fight Night Charlotte contra Derek Brunson após quase um ano parado e deu show ao nocautear o americano aos 3m50seg do primeiro round.
A primeira vitória brasileira em 2018 foi conquistada com muita técnica. Depois de começar o combate na trocação, Jacaré até tentou derrubar o rival e levá-lo ao solo por duas vezes, mas sem sucesso. A estratégia passou a ser usar os chutes como forma de calcular a distância do rival. E deu certo. Com a distância medida, o brasileiro encaixou um chute alto que derrubou Brunson. Jacaré precisou de apenas mais alguns golpes para garantir o triunfo por nocaute.
"Me sinto ótimo. Passei por duas cirurgias, oito meses atrás estava no hospital, minha esposa ia ao hospital todo dia me dar banho. Hoje é meu aniversário de casamento, então quero dizer a minha esposa que a amo e a agradeço por tudo. Treino com grandes pessoas e quero agradecer a eles e a todos os fãs pelo carinho e torcida", declarou o lutador, logo após a vitória.
Com o resultado, Jacaré, que atualmente é o terceiro colocado no ranking oficial dos médios, volta à coluna das vitórias e pode sonhar com o cinturão da categoria. O brasileiro segue no topo e deve acompanhar de perto a disputa de cinturão interino dos médios entre Yoel Romero e Luke Rockhold, que acontece no próximo dia 10 de fevereiro, na Austrália. Robert Whittaker é o campeão absoluto, mas está fora de ação devido a problemas de saúde.
Confira os resultados do UFC Charlotte
Ronaldo Jacaré derrotou Derek Brunson por nocaute aos 3m50s do 1º round
Andre Fili derrotou Dennis Bermudez por decisão dividida (29-28, 30-27, 29-28)
Gregor Gillespie derrotou Jordan Rinaldi por nocaute técnico aos 4m46s do 1º round
Drew Dober derrotou Frank Camacho por decisão unânime(29-28, 29-28, 30-27)
CARD PRELIMINAR
Bobby Green derrotou Erik Koch por decisão unânume (triplo 29-28)
Mirsad Bektic derrotou Godofredo Pepey por nocaute técnico 2m47s do 1º round
Katlyn Chookagian derrotou Mara Borelo Morella por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)
Randa Markos derrotou Juliana Lima por decisão unânime (triplo 30-27)
Ji Yeon Kim derrotou Justine Kish por decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27)
Vinc Pichel derrotou Netto BJJ por decisão unânime (triplo 29-28)
Niko Price derrotou George Sullivan por finalização (mata-leão) aos 4m21s do 2º round
Cory Sandhagen derrotou Austin Arnett por nocaute técnico aos 3m48s do 2º round