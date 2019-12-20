Capixaba Gabriel Silva encara Kyler Phillips no UFC Norfolk, em fevereiro

O capixaba Gabriel Silva está de volta ao UFC Crédito: Divulgação

Depois da derrota por pontos para Ray Borg, em julho deste ano, o peso-galo Gabriel Silva já sabe quem vai enfrentar em sua segunda luta no Ultimate. Gabito vai encarar o norte-americano Kyler Phillips, em duelo marcado para o dia 29 de fevereiro, no UFC Norfolk, em Virgínia, nos Estados Unidos.

O lutador capixaba busca a primeira vitória no maior evento de MMA do mundo e vai enfrentar um adversário com um cartel semelhante. Gabriel Silva já fez nove lutas, com oitoitórias e apenas um revés. Já Kyler Phillips lutou menos vezes, sete, acumulando seis triunfos e apenas uma derrota.

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O UFC Norfolk terá como luta principal a disputa de cinturão peso-mosca entre o americano Joseph Benavidez e o Brasileiro Deiveson Figueiredo. O título era de Henry Cejudo, que abriu mão dele na madrugada desta sexta-feira.