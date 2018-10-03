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Ginástica Rítmica

Capixaba Francielly Machado integra projeto para reforma da ginástica

No mês passado, a ex-ginasta de 22 anos esteve no Japão para encontro que visa a evolução da modalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 14:46

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 14:46

A capixaba Francielly Machado e a campeã olímpica Evguênia Kanaeva Crédito: Divulgação/CBG
A convite de Morinari Watanabe, presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG), a capixaba Francielly Machado foi ao Japão para participar do Projeto de Reforma da Ginástica Rítmica. O tema principal do encontro, que aconteceu nos dias 27 e 28 de setembro, foi o aspecto artístico das apresentações. Depois de terem discutido o conceito do artístico na GR em reunião anterior, os participantes deliberaram sobre como ele deverá ser avaliado nas competições.
Francielly já havia participado de uma reunião na Turquia, em maio, por indicação da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Sua atuação levou a um novo convite, desta vez por parte da FIG.
"Está sendo uma experiência incrível poder fazer parte dessa mudança. Estou muito feliz porque está sendo importante pra mim e para o Brasil. Está sendo feito um trabalho para a melhoria do esporte. Todos se preocupam com cada detalhe que possa agregar para que a Ginástica Rítmica seja ainda mais linda, mais vista e agradável ao público, afirmou a ex-atleta.
Francielly, ao centro, à esquerda o presidente da FIG, Morinari Watanabe, e à direita a campeã olímpica Evguênia Kanaeva Crédito: Divulgação/CBG
Francielly, de 22 anos, construiu uma carreira de sucesso na ginástica rítmica brasileira. Ela começou a praticar a modalidade na infância por diversão e lutou muito para atingir seus objetivos. Em 2013 chegou pela primeira vez à seleção brasileira de conjunto. Na primeira competição com a equipe, conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo, em Minsk, na apresentação com três bolas e duas fitas. O resultado se tornou um marco para a ginástica rítmica brasileira, já que foi a primeira medalha de uma equipe latino-americana na história da competição. Francielly disputou quatro Campeonatos Mundiais e ainda disputou os Jogos Olímpicos do Rio-2016.
"Sair pela porta da frente na seleção apareceram essas oportunidades incríveis. Eu sou muito feliz e realizada por essa carreira que tive", diz.

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