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Capixaba Esquiva Falcão faz ajustes finais para primeira luta no Brasil

Esta será a primeira vez que o filho de Touro Moreno será assistido da primeira fileira pela família

Publicado em 

22 mar 2019 às 14:59

Publicado em 22 de Março de 2019 às 14:59

O lutador capixaba Esquiva Falcão Crédito: Acervo pessoal
O capixaba Esquiva Falcão está em seus últimos dias de treinamento no Estados Unidos antes do Boxing For You, marcado para o dia 31 de março. Pela categoria dos médios (até 72,5kg), o medalhista olímpico enfrenta o argentino Jorge Daniel Miranda em um resort em Mangaratiba (RJ).
Será a estreia do boxeador prata em Londres 2012 no Brasil como atleta profissional da nobre arte. Todas as 22 lutas foram em cidades norte-americanas, com exceção de uma em Macau, na China.
Antes viajar para o Rio de Janeiro, o capixaba faz os ajustes finais com o treinador Robert Garcia em Riverside, na Califórnia. O camp de treinamento do atleta Esquiva Falcão será de quase dois meses.
''O treinamento inclui muita movimentação e sparrings. O objetivo é chegar preparado para dar um show diante da minha família e dos meus fãs. Será a primeira de muitas lutas no Brasil'', disse Esquiva Falcão.
''Não fujo da minha meta que é ser campeão mundial. Certamente nesse ano terei a chance de fazer uma luta pelo cinturão por uma das principais organizações de boxe''.
Família presente
A mãe Maria Olinda falcão Gomes e o pai Touro Moreno estarão na primeira fileira do evento, assim como a esposa Suelen e os filhos Juan e Luísa. O pai está emocionado por ver pela primeira vez o filho lutar como profissional.
Esquiva Falcão e seu pai, o lendário Touro Moreno Crédito: On Board Sports/Divulgação
''Acompanhei a carreira de Esquiva no amador, foi muito importante esse convívio, ensinar tudo de boxe pra ele. Gostaria de estar presente ainda mais nos treinamentos dele. Mas como profissional será a primeira vez. Ele tem Touro Moreno no ringue'', disse Touro Moreno.
''Ele só precisa de uma oportunidade para o cinturão. É um forte candidato ao título do mundo, pode vir Canelo Alvarez, GGG e qualquer outro de nível. Ele tem muita fibra''.

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