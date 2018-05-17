Capixaba Eddy busca feito inédito na carreira na final do NBB

Por José Renato Campos

A partir deste final de semana, o último capítulo de uma história, que tem tudo para ser inesquecível, vai começar a ser escrito. Isso porque Mogi e Paulistano dão o pontapé inicial na grande final do NBB 2017/2018, que coroará um campeão inédito. O primeiro jogo da série decisiva da competição será neste sábado, às 14h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.

O ala-armador capixaba Eddy é um dos destaques do Paulistano na campanha até a final do NBB Crédito: Bruno Ulivieri/JGCOM

E pelo segundo ano consecutivo teremos um capixaba buscando erguer a taça do NBB. Trata-se do ala-armador do Paulistano Eddy Carvalho, de 31 anos, nascido em Vila Velha. Ele esteve no elenco da equipe paulista que terminou com o vice-campeonato na edição passada.

De acordo com Eddy, não dá para descrever a sensação de retornar a grande final da principal competição do basquete brasileiro. Essa experiência, entretanto, ele já possui, com a chegada à decisão da edição passada. O capixaba, agora, quer ir além: o título inédito na história do Paulistano e de todo o grupo de jogadores. Além disso, ele conta com o apoio dos seus conterrâneos.

"Sentimento indescritível de poder se classificar para a final do NBB. Chegar à decisão é muito bom, mas ser campeão será ainda melhor. Nós já sentimos esse gosto no Campeonato Paulista, mas agora queremos ir mais longe e conquistar o título do NBB. Estamos fechados e com muita ambição de buscar esse título, porque ninguém do nosso grupo o tem. E espero que o povo capixaba esteja na torcida por mim e por todos da família Paulistano".

Velhos conhecidos

O jogo deste sábado entre os dois finalistas vai marcar o 11º embate das duas equipes na atual temporada. Nos 10 duelos anteriores, melhor para o Paulistano, que conquistou seis vitórias, contra quatro do Mogi.

Muitos desses 10 confrontos entre os dois finalistas se deram em momentos decisivos. Para se sagrar campeão paulista, o Paulistano passou pelos mogianos na semifinal. Na fase de classificação do NBB, mais dois jogos - com vitórias do Paulistano.

A vantagem no confronto direto na última temporada, além de uma melhor campanha na fase de classificação - Paulistano terminou na segunda colocação, com 24 vitórias; Mogi terminou em quarto, com 19 vitórias -, que garante o mando de quadra na grande decisão, não faz com que Eddy enxergue um favoritismo da sua equipe na decisão.

"Favoritismo não existe, ainda mais em uma final. São duas equipes que se conhecem bastante. Já jogamos contra eles inúmeras vezes este ano. E acredito que essa série decisiva será decidida nos detalhes".

Lição

A decisão do NBB desta temporada será a terceira da história do Paulistano. A equipe paulista perdeu em 2014, para o Flamengo, e em 2017, para o Bauru. O capixaba Eddy, porém, só esteve presente na derrota do ano passado.

Eddy fará a segunda decisão dele no NBB. EM 2017, acabou derrotado pelo Bauru Crédito: Bruno Ulivieri/JGCOM

No confronto final diante do Bauru, o Paulistano esteve muito próximo do título inédito. Assim como este ano, a série final é melhor de cinco partidas. E a equipe do capixaba venceu os dois primeiros embates, ficando a uma vitória da taça.

E numa virada incrível, o Bauru venceu as três últimas partidas da série e ergueu a taça da competição. Segundo Eddy, a grande lição que aquela derrota deixou para o grupo foi o foco durante toda a série. O ala-armador acredita que o revés tornou o time mais forte para esta temporada.

"A lição é se manter focado em todos os jogos da série. No ano passado a gente sentiu um pouco quando o Bauru empatou a série, mas acredito que ficou um aprendizado para estarmos mais fortes este ano", finalizou.