Capixaba Carlos Gusmão enfrenta até ciclone no Spartathlon, na Grécia

Carlos Gusmão, único capixaba no Spartathlon Crédito: Acervo pessoal

Como se não bastasse o interminável trajeto de 246km, o Spartathlon ganhou ares ainda mais desafiadores este ano. Mas nem a distância, o cansaço, as dores, além do frio, chuva, neblina e fortes ventos de um ciclone foram capazes de parar o ultramaratonista capixaba Carlos Gusmão. Um teste de resistência aprovado pelo Rei Leônidas.

Realizado na Grécia, o Spartathlon é uma das provas mais duras do planeta. A tradicional ultramaratona, entre Atenas e Esparta, reproduz o percurso feito pelo soldado Pheidippides, enviado a Esparta para pedir ajuda contra os persas na Batalha de Maratona, em 490 a.C..

A equipe brasileira no Spartathlon Crédito: Acervo pessoal

E Carlos Gusmão é o único brasileiro a ter concluído quatro vezes essa prova  2014, 2015, 2016 e 2018. Ao todo, cinco atletas representaram o Brasil e quatro finalizaram a Spartathlon: além de Gusmão, os paulistas Urbano Gracco e Wladimir Souza, e Rodrigo Freerman, que mora em Londres.

A estratégia estava traçada: completar os 246km na casa das 28 horas e ficar entre os 30 primeiros. No entanto, a intensa e dificílima prova este ano atrapalhou os planos de Gusmão: o Ciclone Zorbas (categoria 1) chegou à Grécia e foi arrasador.

A primeira metade da prova eu estava bem, fiz em 12 horas e 12 minutos. Mas o ciclone chegou e levei 20 horas para terminar a segunda parte, disse o atleta, que completou a prova em 32 horas e 40 minutos.

Dos 400 atletas de 42 países que largaram, apenas 238 concluíram a Spartathlon. Os percalços no percurso fizeram com que muitos participantes desistissem. Foram 25 horas de muita chuva e vento, que dificultavam bastante a corrida. O cenário também era de destruição. A gente via árvore caindo, casa sendo destelhada. Foi a primeira vez que passei por isso.

Tudo em nome de Pheidippides

Um dos momentos mais marcantes da prova, para Carlos Gusmão, foi subir uma montanha em uma estradinha que beirava um precipício. Para piorar, a neblina ainda atrapalhava a visão dos maratonistas. Um participante chegou a questionar a organização se a vida dos atletas não estava em risco.

A resposta do organizador foi que os atletas estavam ali para fazer jus ao nome do Pheidippides, o soldado grego que deu origem à prova. Se alguém tinha que morrer, que seria por Pheidippides, pelo nome dele.

Gusmão durante o Spartathlon, na Grécia Crédito: Acervo pessoal

A prova não parou. A chegada em Esparta costuma ser de festa do povo e muitos aplausos. Dessa vez foi diferente. A cidade estava vazia. Todo mundo foi retirado às pressas, não tinha palanque, nada. Só tinha a estátua do Rei Leônidas recepcionando os atletas. Foi um ano atípico. Temos sempre a meta do tempo, mas o objetivo, independente de qualquer situação, é chegar aos pés de Leônidas, finalizou Gusmão.