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Líder do ranking

Capixaba André Stein vence etapa paraibana do Brasileiro de Vôlei de Praia

Jogando ao lado do paraibano George, a dupla triunfou sobre  Adrielson/Arthur (PR/MS) neste domingo e lidera com folga o circuito nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 17:44

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 17:44

George e André Stein foram campeões em João Pessoa (PB) neste domingo (26) Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
A única cidade brasileira que sediou etapas em todos os anos do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia foi presenteada com um campeão de casa na edição número 30. O paraibano George, que joga ao lado do capixaba parceiro André Stein, conquistou neste domingo (26) o título da quarta etapa válida pela temporada 2019/20. A arena lotada na Praia de Cabo Branco vibrou a cada ponto na vitória por 2 sets a 1 (14/21, 21/15, 15/11) sobre Adrielson/Arthur (PR/MS), que ficaram com a prata. O bronze foi para Ricardo/Vitor Felipe (BA/PB).
O Circuito Brasileiro 2019/2020 segue agora para Maceió (AL), entre os dias 12 e 16 de fevereiro, na Praia da Pajuçara. A competição nacional conta com sete etapas, restando além de Maceió (AL), paradas nas cidades de Aracaju (SE) e Arraial do Cabo (RJ).
George e André Stein foram campeões em João Pessoa (PB) neste domingo (26) Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
Além do título em casa, André e George lideram com boa vantagem o ranking da temporada, que soma os pontos de todas as paradas. Após João Pessoa, o time chegou aos 1.400 pontos. Ricardo e Vitor Felipe aparecem na segunda posição geral, com 1.080 pontos. George comentou a busca pelo título geral do tour e a superação, após um começo ruim no primeiro set da grande decisão, quando precisou controlar a ansiedade.
André e George subiram ao pódio pela terceira vez na temporada. Eles foram ouro na estreia, em Vila Velha (ES), prata na segunda etapa, em Cuiabá (MT), e agora novamente sobem ao lugar mais alto do pódio. O time que treina no CT Cangaço, próximo ao local onde a arena foi construída, se emocionou ao final do jogo.
"Sempre é um jogo difícil contra o Arthur e o Adrielson. Acho que é a quarta vez que enfrentamos eles. Já sabíamos que seria complicado, ainda mais com a pressão de jogar em casa. No primeiro set sentimos um pouco, mas fomos nos colocando no jogo. O George jogou muito novamente, muito bem na defesa, sacou demais, foi quem fez a diferença. Agradeço a todos da torcida e da nossa comissão técnica. Eu chorei quando vencemos na minha casa e agora foi a vez de ele chorar, está empatado agora (risos)", comentou André.

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