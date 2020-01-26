Capixaba André Stein vence etapa paraibana do Brasileiro de Vôlei de Praia

George e André Stein foram campeões em João Pessoa (PB) neste domingo (26) Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

A única cidade brasileira que sediou etapas em todos os anos do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia foi presenteada com um campeão de casa na edição número 30. O paraibano George, que joga ao lado do capixaba parceiro André Stein, conquistou neste domingo (26) o título da quarta etapa válida pela temporada 2019/20. A arena lotada na Praia de Cabo Branco vibrou a cada ponto na vitória por 2 sets a 1 (14/21, 21/15, 15/11) sobre Adrielson/Arthur (PR/MS), que ficaram com a prata. O bronze foi para Ricardo/Vitor Felipe (BA/PB).

O Circuito Brasileiro 2019/2020 segue agora para Maceió (AL), entre os dias 12 e 16 de fevereiro, na Praia da Pajuçara. A competição nacional conta com sete etapas, restando além de Maceió (AL), paradas nas cidades de Aracaju (SE) e Arraial do Cabo (RJ).

George e André Stein foram campeões em João Pessoa (PB) neste domingo (26) Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Além do título em casa, André e George lideram com boa vantagem o ranking da temporada, que soma os pontos de todas as paradas. Após João Pessoa, o time chegou aos 1.400 pontos. Ricardo e Vitor Felipe aparecem na segunda posição geral, com 1.080 pontos. George comentou a busca pelo título geral do tour e a superação, após um começo ruim no primeiro set da grande decisão, quando precisou controlar a ansiedade.

André e George subiram ao pódio pela terceira vez na temporada. Eles foram ouro na estreia, em Vila Velha (ES), prata na segunda etapa, em Cuiabá (MT), e agora novamente sobem ao lugar mais alto do pódio. O time que treina no CT Cangaço, próximo ao local onde a arena foi construída, se emocionou ao final do jogo.