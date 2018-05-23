Capixaba André Stein rompe com Evandro e é o novo parceiro de Alison

Após término da dupla com Bruno Schmidt, Alison já tem um novo parceiro das areias. Nada menos que o seu conterrâneo, o capixaba André Stein, de 23 anos. A informação, dada ao Globo Esporte, foi confirmada por Evandro, carioca que até então era dupla de André. O novo time será comandado por Leandro Brachola.
André, de 23 anos, é um dos principais nomes do vôlei de praia da atualidade e, ao lado de Evandro, era o atual campeão brasileiro e mundial. Os dois formavam a melhor dupla brasileira no ranking internacional, em terceiro lugar, enquanto Alison e Bruno estavam em décimo.
Evandro não esconde a decepção pela escolha do seu ex-parceiro. "Foi a escolha que ele quis... Estava numa fase super mega boa, crescente muito grande. Me deixou mega chateado e cabisbaixo, triste com ele. Estava colhendo grandes frutos com a nossa comissão técnica, sem patrocinadores. Na hora de dar o fruto para a nossa comissão técnica, acontece isso. Mas agora já aconteceu e tenho que seguir. Se foi para acontecer, melhor ter sido agora. Acho que talvez tenha sido até bom para pensar quem eu devo chamar para jogar, e eu vou analisar amanhã depois com a cabeça mais fria."
André Stein foi descoberto por Brachola, ex-técnico da dupla Alison e Bruno e que agora ficará no comando do novo projeto do Mamute. O capixaba começou treinando com os meninos no Espírito Santo e se tornou a grande promessa do vôlei de praia brasileiro junto dos medalhistas de ouro da Rio 2016. Ele foi o mais jovem atleta a vencer um Mundial, aos 22 anos. Inclusive, na última edição do SuperPraia, quebrou a hegemonia da dupla vencendo a final deles - até então Alison e Bruno eram os únicos campeões do campeonato.
Mais cedo nesta quarta-feira, o brasiliense Bruno Schmidt fechou parceria com o carioca Pedro Solberg, que até então jogava com George. Bruno e Pedro já jogaram juntos.