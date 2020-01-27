Capixaba Anderson Varejão lamenta morte de Kobe Bryant: 'fará muita falta'

Kobe Bryant e Anderson Varejão Crédito: Nike.com

A morte trágica do astro do basquete Kobe Bryant e de sua filha, em um acidente de helicóptero, neste domingo, deixou esporte mundial de luto. Por meio das redes sociais, diversos atletas, entidades e torcedores manifestaram tristeza pelo falecimento do ex-jogador. Quem também lamentou a morte da lenda dos Los Angeles Lakers foi o capixaba Anderson Varejão, que foi adversário de Kobe por quase 13 anos na NBA.

Em uma postagem em seu perfil oficial, o pivô da Seleção Brasileira lembrou que Bryant sempre foi um exemplo de "profissionalismo e caráter".

"Notícia dura... Ainda difícil de acreditar... Um ícone, uma lenda, um ídolo de milhões, de todas as partes do a mundo, alguém que superou o limite das quadras com postura e exemplos. Exemplo do que é certo, de como fazer, de dedicação, de profissionalismo e caráter. Kobe fará muita falta, sua história, seu legado, tudo o que construiu será eterno".

O capixaba ainda deixou uma mensagem para Kobe.

"Kobe estava ao lado de uma de suas filhas, Gianna. Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos nesse trágico acidente. Esse é um momento para se refletir, pensar em muita coisa, sobre o que é importante na vida. Descanse em paz, Mamba".

Varejão x Kobe

O pivô Anderson Varejão, que atualmente está sem clube, atuou na NBA de 2004 a 2017 e enfrentou Kobe Bryant e os Lakers em 15 jogos - 14 pelo Cleveland Cavaliers e um pelo Golden State Warriors, em 2016. E o pivô capixaba levou vantagem confronto. No total foram nove vitórias de Varejão e seis de Bryant.