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Basquete

Capixaba Anderson Varejão lamenta morte de Kobe Bryant: 'fará muita falta'

Ex-pivô dos Cavs e Warriors foi adversário da lenda dos Los Angeles Lakers por 12 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 03:22

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 03:22

Kobe Bryant e Anderson Varejão Crédito: Nike.com
A morte trágica do astro do basquete Kobe Bryant e de sua filha, em um acidente de helicóptero, neste domingo, deixou esporte mundial de luto. Por meio das redes sociais, diversos atletas, entidades e torcedores manifestaram tristeza pelo falecimento do ex-jogador. Quem também lamentou a morte da lenda dos Los Angeles Lakers foi o capixaba Anderson Varejão, que foi adversário de Kobe por quase 13 anos na NBA.
Em uma postagem em seu perfil oficial, o pivô da Seleção Brasileira lembrou que Bryant sempre foi um exemplo de "profissionalismo e caráter".
Ver essa foto no Instagram

Notícia dura... Ainda difícil de acreditar... Um ícone, uma lenda, um ídolo de milhões, de todas as partes do mundo, alguém que superou o limite das quadras com postura e exemplos. Exemplo do que é certo, de como fazer, de dedicação, de profissionalismo e caráter. Kobe fará muita falta, sua história, seu legado, tudo o que construiu será eterno. Kobe estava ao lado de uma de suas filhas, Gianna. Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos nesse trágico acidente. Esse é um momento para se refletir, pensar em muita coisa, sobre o que é importante na vida. Descanse em paz, Mamba. #legacy #bigheart #legend #idol #icon #passion #RIPmamba

Uma publicação compartilhada por Anderson Varejão (@andersonvarejao18) em

"Notícia dura... Ainda difícil de acreditar... Um ícone, uma lenda, um ídolo de milhões, de todas as partes do a mundo, alguém que superou o limite das quadras com postura e exemplos. Exemplo do que é certo, de como fazer, de dedicação, de profissionalismo e caráter. Kobe fará muita falta, sua história, seu legado, tudo o que construiu será eterno".
O capixaba ainda deixou uma mensagem para Kobe.
"Kobe estava ao lado de uma de suas filhas, Gianna. Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos nesse trágico acidente. Esse é um momento para se refletir, pensar em muita coisa, sobre o que é importante na vida. Descanse em paz, Mamba".
Varejão x Kobe
O pivô Anderson Varejão, que atualmente está sem clube, atuou na NBA de 2004 a 2017 e enfrentou Kobe Bryant e os Lakers em 15 jogos - 14 pelo Cleveland Cavaliers e um pelo Golden State Warriors, em 2016. E o pivô capixaba levou vantagem confronto. No total foram nove vitórias de Varejão e seis de Bryant.
Apesar da desvantagem no retrospecto, o Mamba venceu o primeiro jogo (em 2005 contra os Cavs, por 98 a 94) e o último (em 2016 contra os Warriors, por 112 a 95).

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