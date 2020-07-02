Campo Olímpico de Golfe retomará atividades no sábado, no Rio

Crédito: Campo de golfe estará em atividade neste fim de semana (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro retomará suas atividades esportivas a partir deste sábado, com base no programa de flexibilização das medidas de contenção ao coronavírus, divulgado pela prefeitura da cidade. Com isso, o espaço, um dos legados da Rio-2016, voltará a receber em tempo integral as aulas particulares, as clínicas experimentais, os projetos sociais, além de ficar novamente à disposição dos associados e praticantes da modalidade.

- Vamos funcionar no horário normal de 6h30 às 18h30. Nesse primeiro momento o que volta principalmente são as atividades esportivas. O golfe tem a particularidade de ser um esporte individual, que não exige compartilhamento de equipamento e nem aproximação do companheiro de jogo. Além de ser disputado em uma área ampla e ao ar livre. Portanto, é possível manter um distanciamento social satisfatório durante a prática. Por isso, acaba sendo uma das melhores opções para quem quer se manter saudável e praticar um esporte - afirma Patrick Amorim, diretor geral e capitão de golfe do Campo Olímpico.

Outras áreas, como o restaurante e os salões para eventos, permanecerão fechados. Além disso, os tradicionais torneios organizados também seguirão suspensos por enquanto.

- Vamos seguir monitorando o desenvolvimento da COVID-19 e as orientações das autoridades para poder voltar com todas as atividades. Assim que pudermos e entendermos que é seguro, reabriremos o restaurante, o espaço para eventos e também poderemos voltar a organizar os torneios. Os torneios, apesar de serem disputados em espaço aberto e com distanciamento dos competidores, acabam gerando algum tipo de aglomeração na cerimônia de premiação, na área de aquecimento e na saída do campo, por isso precisa ser feito com muito cuidado - completou.