Campo Olímpico de Golfe recebe torneio sul-americano US Kids

Crédito: Hora da nova geração no Campo Olímpico (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, palco da modalidade na Rio-2016, se prepara para receber nos próximos dias o principal campeonato de golfe infantil da América do Sul: o South American US Kids.

A competição, que acontece anualmente e garante vagas para o mundial da modalidade, será realizada entre os dias 6 e 8 de novembro.

- O Campo Olímpico de Golfe sempre busca um trabalho baseado em 3 pilares: o meio ambiente, o trabalho social e o esportivo. No caso da etapa sul-americana do US Kids, a gente está apoiando a parte esportiva porque acreditamos que o futuro do golfe está na criança, na família. Essa é uma das nossas missões como legado olímpico também. Por isso, esperamos apoiar o evento da melhor maneira possível. Vamos dar às crianças as melhores condições de jogo para que elas possam dar o seu melhor, competirem em alto nível e, é claro, se divertirem e aprenderem muito - afirma Patrick Amorim, diretor do Campo Olímpico de Golfe.

O South American US Kids reúne crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, tanto na categoria masculina quanto feminina. Além de valer pontos para o ranking mundial amador da modalidade, o torneio premia os campeões com vagas para o Mundial da US Kids Golf, principal competição infantil do mundo, que acontece na Carolina do Norte, no EUA.