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Campo Olímpico de Golfe recebe torneio sul-americano US Kids

Competição acontece entre os dias 6 e 8 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 10:07

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 10:07

Crédito: Hora da nova geração no Campo Olímpico (Divulgação
O Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, palco da modalidade na Rio-2016, se prepara para receber nos próximos dias o principal campeonato de golfe infantil da América do Sul: o South American US Kids.
A competição, que acontece anualmente e garante vagas para o mundial da modalidade, será realizada entre os dias 6 e 8 de novembro.
- O Campo Olímpico de Golfe sempre busca um trabalho baseado em 3 pilares: o meio ambiente, o trabalho social e o esportivo. No caso da etapa sul-americana do US Kids, a gente está apoiando a parte esportiva porque acreditamos que o futuro do golfe está na criança, na família. Essa é uma das nossas missões como legado olímpico também. Por isso, esperamos apoiar o evento da melhor maneira possível. Vamos dar às crianças as melhores condições de jogo para que elas possam dar o seu melhor, competirem em alto nível e, é claro, se divertirem e aprenderem muito - afirma Patrick Amorim, diretor do Campo Olímpico de Golfe.
O South American US Kids reúne crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, tanto na categoria masculina quanto feminina. Além de valer pontos para o ranking mundial amador da modalidade, o torneio premia os campeões com vagas para o Mundial da US Kids Golf, principal competição infantil do mundo, que acontece na Carolina do Norte, no EUA.
- A expectativa é de um grande torneio, o Campo Olímpico é um espaço espetacular, um ícone no mundo inteiro por ter sido até hoje o único a sediar uma Olimpíada. Acreditamos que teremos um número menor de participantes do que o ano passado, já que muitos países ainda estão fechados por conta da pandemia. Mas, de qualquer forma, temos certeza que será novamente um sucesso - aposta Felipe Almeida, organizador do South American Golf Championship US Kids.

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