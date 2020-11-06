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Campo Olímpico de Golfe leva prêmio internacional de melhor do Brasil

Espaço foi utilizado nas Olimpíadas de 2016...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 08:54

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:54

Crédito: Campo Olímpico, no Rio de Janeiro (Divulgação
O Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, venceu no último fim de semana o World Golf Awards 2020, premiação internacional de maior prestígio da modalidade, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes.
O espaço, construído para os Jogos Olímpicos Rio-2016, concorreu na categoria de Melhor Campo do Brasil. Para ficar com o título, precisou superar oito concorrentes de peso, entre eles, os tradicionais São Paulo Golf Club e o Terravista Golf Course.
- É um prêmio internacional que nos traz visibilidade no mundo inteiro. Demonstra que nós estamos ativos e funcionando de forma adequada, dentro das normas mais rigorosas de sustentabilidade e do esporte que o golfe requer. Além disso, prova que é um campo de altíssimo nível em pleno funcionamento aqui no Brasil. Essa é a maior importância que vejo nesse prêmio, a visibilidade internacional e o reconhecimento da qualidade do campo - disse Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico de Golfe.
Projetado pelo arquiteto americano Gil Hanse, o Campo Olímpico de Golfe é um dos principais legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016, e desde a sua inauguração tem acumulado diversos prêmios. De lá para cá, o espaço ganhou o Best New Golf Course 2016, sendo eleito o melhor campo de golfe construído em 2016 pela revista Golf Magazine, o Green Star Award 2016, um reconhecimento aos campos que se destacam em termos de proteção ambiental da revista americana Golf Digest, a mais importante publicação de golfe no mundo. O espaço também recebeu a certificação internacional pela GEO - Golf Environmental Organization, organização especialista em gestão de golfe e meio-ambiente, pelo seu compromisso com a melhoria do ambiente e oportunidades de golfe para as comunidades locais no Rio de Janeiro.

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