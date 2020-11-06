Campo Olímpico de Golfe leva prêmio internacional de melhor do Brasil

Crédito: Campo Olímpico, no Rio de Janeiro (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, venceu no último fim de semana o World Golf Awards 2020, premiação internacional de maior prestígio da modalidade, realizado em Dubai, nos Emirados Árabes.

O espaço, construído para os Jogos Olímpicos Rio-2016, concorreu na categoria de Melhor Campo do Brasil. Para ficar com o título, precisou superar oito concorrentes de peso, entre eles, os tradicionais São Paulo Golf Club e o Terravista Golf Course.

- É um prêmio internacional que nos traz visibilidade no mundo inteiro. Demonstra que nós estamos ativos e funcionando de forma adequada, dentro das normas mais rigorosas de sustentabilidade e do esporte que o golfe requer. Além disso, prova que é um campo de altíssimo nível em pleno funcionamento aqui no Brasil. Essa é a maior importância que vejo nesse prêmio, a visibilidade internacional e o reconhecimento da qualidade do campo - disse Carlos Favoreto, presidente do Campo Olímpico de Golfe.