Campo Olímpico de Golfe disputa prêmio de melhor do mundo

O Campo Olímpico de Golfe, um dos legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016, está na disputa do World Golf Awards 2020, premiação internacional da modalidade. O espaço, localizado na Barra da Tijuca, concorre na categoria de Melhor Campo do Ano. Os vencedores serão anunciados, em outubro, durante uma premiação de gala em Dubai, nos Emirados Árabes, após eleição popular e de personalidades do esporte. As votações já estão abertas e podem ser feitas através do site do próprio prêmio (https://worldgolfawards.com/award/brazil-best-golf-course/2020).
- Fico muito feliz com a indicação do Campo Olímpico de Golfe como melhor campo de golfe 2020. Independente do resultado, já é uma conquista para os brasileiros, os frequentadores e toda a equipe, que busca um nível de excelência todos os dias, com seu empenho, determinação e união - disse o presidente Carlos Favoreto.
Projetado pelo arquiteto americano Gil Hanse, o Campo Olímpico conta com 18 buracos espalhados ao longo de 1 milhão de metros quadrados. Além de ter sediado o torneio olímpicos em 2016, o espaço também já sediou o Aberto do Brasil e o Aberto do Estado do Rio de Janeiro, principais competições nacionais.
Desde a inauguração, o Campo Olímpico já ganhou diversos prêmios de prestígio internacional. Dentre eles, o Best New Golf Course 2016, sendo eleito o melhor campo de golfe construído em 2016 pela revista Golf Magazine, o Green Star Award 2016, um reconhecimento aos campos que se destacam em termos de proteção ambiental da revista americana Golf Digest, a mais importante publicação de golfe no mundo, sendo a primeira vez que o prestigiado prêmio é atribuído a um campo de golfe fora dos Estados Unidos. O espaço também recebeu a certificação internacional pela GEO - Golf Environmental Organization, organização especialista em gestão de golfe e meio-ambiente, pelo seu compromisso com a melhoria do ambiente e oportunidades de golfe para as comunidades locais no Rio de Janeiro.E MAIS:Brasileiro é tema de documentário sobre ondas gigantesSkatista britânica de 11 anos sofre queda feia ao tentar manobraCOB mandará 200 atletas para treinos na Europa a partir de julho E MAIS: