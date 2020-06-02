Campo Olímpico de Golfe disputa prêmio de melhor do mundo

Crédito: O campo de golfe da Rio-2016 (Divulgação

O Campo Olímpico de Golfe, um dos legados dos Jogos Olímpicos Rio 2016, está na disputa do World Golf Awards 2020, premiação internacional da modalidade. O espaço, localizado na Barra da Tijuca, concorre na categoria de Melhor Campo do Ano. Os vencedores serão anunciados, em outubro, durante uma premiação de gala em Dubai, nos Emirados Árabes, após eleição popular e de personalidades do esporte. As votações já estão abertas e podem ser feitas através do site do próprio prêmio (https://worldgolfawards.com/award/brazil-best-golf-course/2020).

- Fico muito feliz com a indicação do Campo Olímpico de Golfe como melhor campo de golfe 2020. Independente do resultado, já é uma conquista para os brasileiros, os frequentadores e toda a equipe, que busca um nível de excelência todos os dias, com seu empenho, determinação e união - disse o presidente Carlos Favoreto.

Projetado pelo arquiteto americano Gil Hanse, o Campo Olímpico conta com 18 buracos espalhados ao longo de 1 milhão de metros quadrados. Além de ter sediado o torneio olímpicos em 2016, o espaço também já sediou o Aberto do Brasil e o Aberto do Estado do Rio de Janeiro, principais competições nacionais.