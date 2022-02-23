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Campeonato Estadual e Brasileiro de Velocidade de Canoa Havaiana, em Niterói (RJ), têm datas confirmadas

Competições serão em março e abril...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 16:21
Depois do adiamento por conta do aumento de casos de COVID-19, foram confirmadas as novas datas do Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana e do Campeonato Brasileiro que serão realizados na praia de São Francisco, em Niterói (RJ), em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.
O Campeonato Estadual ocorrerá entre os dias 18 e 20 de março e o Campeonato Brasileiro entre os dias 1º e 3 de abril. O Brasileiro vale vaga para o Mundial que ocorre no meio do ano em Londres, na Inglaterra.
"Niterói é hoje considerada a cidade dos esportes, e atualmente também é polo da canoa polinésia que possui uma orla privilegiada para a prática. A cidade hoje conta com 35 clubes que vem se destacando cada vez mais obtendo os melhores resultados em campeonatos não somente no município, mas também fora do país, e ainda somos palco das mais importantes competições da categoria. Antes da pandemia trouxemos mais de sete importantes campeonatos de estaduais a brasileiros, com presença de importantes nomes de clubes e remadores. Eventos esportivos como esses, além de oferecer atrativos para desfrutar da nossa orla e incentivar a modalidade, ainda fomenta o turismo local fazendo girar a economia, gerar empregos temporários, além de movimentar o comércio em torno do evento", destacou o secretário de esportes, Luiz Carlos Gallo.
"Estamos felizes em podermos bater o martelo para as datas dos eventos após o adiamento diante do substancial aumento de casos de COVID. Agora as equipes poderão chegar em melhores condições para a luta pelos títulos", disse Tiago Martins, organizador do evento.
O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (seis tripulantes) e V1 (individual).
Os dois eventos têm o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, chancelado pela Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ) e a Confederação Brasileira de Va’a (CBVaa).
Crédito: FocoRadical

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