Campeonato Estadual de Canoa Polinésia, em Niterói (RJ), bate recorde e define campeões

Crédito: Renan Branco e Foco Radical

Depois de mais de um ano por conta da paralisação em virtude da pandemia, o Campeonato Estadual de Canoa Polinésia retornou neste domingo na disputa da primeira etapa que foi realizada na praia de São Francisco, em Niterói, e bateu recorde com 996 participantes, o maior número já visto em qualquer evento da modalidade no Brasil.

Niterói, considerada a capital nacional do esporte, possui 33 clubes distribuídos em seu litoral, desde o centro até às praias oceânicas. Ao todo nove cidades do estado tiveram representantes. Além de Niterói e do Rio de Janeiro, vieram competidores de Paraty, Cabo Frio, Búzios, São Pedro D´Aldeia , Arraial do Cabo, Araruama e Macaé.

O campeonato teve premiação em dinheiro e transmissão ao vivo pela Internet através do canal Aloha Spirit com provas dos barcos OC6 (seis tripulantes) e V3 (três) entre 8 e 16km disputadas na Baía de Guanabara em diversas categorias: júnior, estreante, open, master e paravaa (paratletas).

Os grande campeão na categoria Open Masculina foi a equipe Team Mirage He´e Nalu, de Cabo Frio, equipe bicampeã Brasileira que confirmou o favoritismo: "O pior é o treino e na competição é onde vemos como está sendo nosso trabalho então quando ganhamos uma prova é sinal que estamos indo bem", disse Maxwel. Henrique destacou o projeto da equipe em formar novos talentos em Cabo Frio: "Perseverar sempre e buscar novos talentos , temos uma galera nova que estão renovando, eu daqui a pouco estou indo para a Master e serei substituído, importante sempre ter gente nova e que o esporte possa evoluir", seguiu Henrique.

O segundo lugar ficou com o Rio Va´A,do Rio de Janeiro, e o terceiro com o Brava´A.

Na categoria mista o troféu ficou com o Fusão Va´A deixando o Soul Va´A em segundo e o Hoa Aloha em terceiro. Entre as mulheres, o Mana Brasil foi o vencedor com o Kahu Paddle Club em segundo e o Team Mirage He´e Nalu fechando o pódio.

Na categoria V3 , o Mulheres no Mar faturou o caneco seguido pelo VelaJovem de Macaé e o Barra Va´A. Entre os homens o MPS saiu vencedor seguido pelo Carioca Va´A e o Esquilo Sports Club em terceiro.