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Campeonato de Velocidade, em Niterói (RJ), classifica atletas para o Mundial em Londres 2022 de Canoa Havaiana

Cidade recebe o Estadual no fim de janeiro e o Brasileiro, em fevereiro, na praia de São Francisco...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 09:07

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 09:07

A cidade de Niterói receberá, já no começo de 2022, o Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana, nos dias 29 e 30 de janeiro e, sem seguida, o Campeonato Brasileiro de Sprint de Canoa Havaiana , nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. Os eventos ocorrerão na praia de São Francisco sempre a partir das 7h.
"Niterói é considerada a capital nacional do esporte, possui mais de 40 clubes distribuídos em seu litoral, desde o centro às praias oceânicas. Atletas dos diversos estados do Brasil participarão do Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga para o Mundial que ocorrerá no mês de agosto em Londres. Para os atletas do RJ será a oportunidade de se prepararem para o Brasileiro nas mesmas raias da disputa do Estadual", disse Tiago Martins, organizador do evento.
O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (até seis tripulantes) e V1 (individual).
As inscrições estão abertas pelo site www.vaarj.com.br para as duas competições.
Os dois eventos têm o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, chancelado pela Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ) e a Confederação Brasileira de Va’a (CBVaa).
Crédito: RenanBrancoeFocoRadical

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