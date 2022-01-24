Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Campeonato de Velocidade de Canoa Havaiana, em Niterói (RJ), é adiado por conta do COVID-19
mais-esportes

Campeonato de Velocidade de Canoa Havaiana, em Niterói (RJ), é adiado por conta do COVID-19

Novas datas serão marcadas para o Brasileiro e o Estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:04

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:04

Diante do aumento substancial dos casos de COVID-19 e seguindo determinação da Prefeitura do Município de Niterói, a organização do Campeonato Estadual de Sprint de Canoa Havaiana, que ocorreria nos dias 29 e 30 de janeiro foi adiada para data que ainda será remarcada. O evento será realizado na praia de São Francisco e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói.
O Campeonato Brasileiro de Sprint de Canoa Havaiana , nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, também foi adiado para data ainda a ser anunciada.
"Foi a melhor decisão a ser tomada uma vez que os casos de COVID estão em alta e várias equipes estão sendo prejudicadas com atletas sem poderem treinar por conta da doença e com preparação inadequada. Seguimos também as determinações pertinentes da Prefeitura e nos resguardamos para data posterior torcendo por um melhor cenário para termos as melhores equipes em condições iguais na disputa pelo título", disse Tiago Martins, organizador do evento.
O formato Sprint terá categorias em disputa em distâncias de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m distribuídos desde atletas juvenis, por idade, paratletas e categorias por idade em barcos OC6 (seis tripulantes) e V1 (individual).
Os dois eventos têm o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, chancelado pela Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (FCHERJ) e a Confederação Brasileira de Va’a (CBVaa).
Crédito: RenanBrancoeFocoRadical

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados