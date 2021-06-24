Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano será em setembro no Ubatuba Sailing Festival

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

Está definido o local e data do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano de 2021. A cidade de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, será a sede dos Brasileiros nas classes ORC e BRA-RGS da Associação Brasileira de Vela de Oceano entre os dias 4 e 7 de setembro durante o Ubatuba Sailing Festival.

"Estamos muito honrados com a indicação. Ubatuba tem apresentado ótimos eventos,tanto na quantidade de embarcações presentes na raia como na qualificação, organização. Acho que a escolha é interessante também pela localização estratégica, estamos quase na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O novo momento da ORC e o fato da RGS ser muito forte em Ubatuba colaboram para um campeonato bastante disputado", disse Alex Calabria, organizador do Ubatuba Sailing Festival.

O Ubatuba Sailing Festival vem se tornando tradicional no calendário da Vela de Oceano brasileira e alcançará a 12ª edição nesta temporada. No ano passado marcou um dos primeiros eventos da retomada após o primeiro lockdown em decorrência da COVID-19.

"No ano passado o Ubatuba Sailing Festival marcou a retomada das regatas após o susto inicial vide a pandemia. Precisávamos pensar de maneira diferente para que o campeonato paulista acontecesse e todos ficassem contentes de estarem participando de regatas sem a tradicional confraternização pós-regatas. Acho que nossas novas práticas serviram de modelos para outras regatas no Estado. Foram 40 embarcações e o nível entre competidores foi bem elevado. Agora com a oportunidade do brasileiro esperamos mais feras da vela brasileira prestígiando as raias de Ubatuba", seguiu Alex.