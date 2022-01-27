Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano em Florianópolis terá atletas olímpicos e começa na próxima terça, dia 1º

O Campeonato Brasileiro da classe ORC, a mais conceituada da Vela de Oceano, que acontece entre os dias 1º e 5 de fevereiro na raia de Florianópolis (SC) no Veleiros da Ilha, durante a 33ª edição do Circuito Oceânico de Santa Catarina, terá a presença de pelo menos dois velejadores olímpicos que estiveram em Tóquio-2020.

O gaúcho Samuel Albrecht , que disputou Tóquio na Nacra 17 e tem participações também na Rio-2016 e em Pequim 2008, irá como tático na equipe Crioula comandada por Eduardo Plass, o barco T52, um dos mais modernos do país: "Estamos muito ansiosos , queremos velejar nessa linda raia, encontrar com a flotilha brasileira nesse lindo clube que nos recebe muito bem. A raia de Jurerê para mim é uma das melhores do país", disse o atleta que no currículo tem medalha de Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. O Crioula 52 estreou recentemente com o 5º lugar no geral no Circuito Atlântico Sul, no Uruguai, mesmo ficando de fora da primeira regata do circuito, a Buenos Aires-Punta del Este.

Outro nome é o de Marco Grael, filho de Torben Grael, que competiu na 49Er nas duas últimas Olimpíadas e foi Ouro no Pan de Lima, irá no barco campeão Brasileiro de 2020, o Ventaneiro 3, comandado pelo carioca Renato Cunha. O barco virá do Rio de Janeiro na briga para reconquistar o título de melhor do país: "Estamos nos preparativos finais. Estamos bem animados, é sempre um prazer velejar no Iate Clube de Santa Catarina que tem sempre uma acolhida muito boa e uma raia maravilhosa e a disputa com os melhores velejadores e barcos brasileiros. Estamos terminando de compor a tripulação e esperamos uma grande competição", disse Cunha.

O catarinense André Fonseca, o Bochecha, também estará na disputa. Ele tem três Olimpíadas no currículo e três participações na regata The Ocean Race, de volta ao mundo, uma delas com o barco brasileiro Brasil 1, em 2005. Bruno Fontes, com duas participações olímpicas, também estará na raia.

Já são 46 veleiros confirmados na disputa, sendo 19 na disputa do Brasileiro ORC dos estados de SC, RS, SP e RJ. O número é um recorde do Circuito Oceânico de Santa Catarina. A competição terá para o Brasileiro ORC previsão de sete regatas nos cinco dias de competição sendo duas de percurso com início às 12h e as restantes de barla-sota com início às 13h. A classe RGS também tem previsão de sete regatas, o Bico de Proa, RGS Cruzeiro, Bico de Proa Cruzeiro e Multicascos têm previsão de cinco regatas.

As inscrições seguem abertas não só para a ORC, mas também BRA-RGS, RGS-Cruzeiro, Bico de Proa, Bico de Proa Cruzeiro e Multicascos e podem ser realizadas pelo email [email protected] . As confirmações de inscrições e pesagens ocorrem no domingo e na segunda-feira, dias 30 e 31 de janeiro.

Confira os Barcos já confirmados na disputa:

1. O.ZettA - Cmdt. Rodrigo Zettermann - Iate Clube Guaíba (RS) - ORC2. Terroso - Cmdt. Carlos Augusto de Matos - Veleiros da Ilha (SC) - ORC3. Kanaloa - Cmdt. Airton Shenaider - CDJ (RS) - HPE 30/ORC4. Dona Bola - Cmdt. Ricardo Tramujas - ICRJ (RJ) - ORC5. Ponta Firme - Cmdt. Adriano Santos - VDS (RS) - HPE 30/ORC6. Inae 40 - Cmdt. Bayard Neto - Pier 27 (SP) - ORC7. Catuana Kim - Cmdt. Paulo Cocchi - Veleiros da Ilha (SC) - ORC8. Huka-Huka - Cmdt. Paulo Gonçalves - Rio Grande Yacht Club (RS) - ORC9. Ximango - Cmdt. Paulo Gonçalves - VDS (RS) - HPE 30/ORC10. Índio - Cmdt. Cícero Hartmann - VDS (RS) - ORC11. Xamã - Cmdt. Sergio Klepacz - ICS (SP) - ORC12. Kamikaze XI - Cmdt. Augusto Moreira - VDS (RS) - ORC13. Salvo Conduto - Cmdt. Claudio Mika - CDJ (RS) - ORC14. Rudá - Cmdt. Mario Martinez - Clube Internacional de Regatas (SP) - ORC15. Boto - Cmdt. André Sobral - Marina Porto Imperial (RJ) - ORC16. Crioula 52 - Cmdt. Eduardo Plass - VDS (RS) - ORC17. Ventaneiro 3 - Cmdt Renato Cunha - ICRJ (RJ) - ORC18. Itajaí Sailing Team - Cmdt. Alexandre Santos - Itajaí (SC) - ORC19. Phoenix - Cmdt. Ricardo Carvalho - Veleiros da Ilha (SC) - HPE 30/ORC20. Parceiros - Cmdt Cleber Ramiro Dutra - CDJ (RS) - RGS21. Garrotilho - Cmdt. Paulo Linhares - Veleiros da Ilha (SC) - RGS22. Split - Cmdt. Edson Altino - Veleiros da Ilha (SC) - RGS23. Mako IV - Cmdt. Alex Fazzini - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro24. Bruxo - Cmdt. Luiz Schaefer - Veleiros da Ilha (SC) - RGS25. Plâncton - Cmdt. Jonas E. Chorociejus - Veleiros da Ilha (SC) - RGS26. Gulliver II - Cmdt. Carlo de Leo - VDS (RS) - RGS27. Blade Runner - Cmdt. Nuno Marques - ANI (SC) - RGS28. Bicho d'Água - Cmdt. Júlio Cesar de Oliveira - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro29. Sawi-Di - Cmdt Renato Melo - Marina do Ribeirão da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro30. Açores III - Cmdt. Paulo Schaefer - Veleiros da lha (SC) - RGS31. Bieiro - Cmdt. Mauro Ribeiro - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro32. Quival - Cmdt. Édio Luz - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro33. Mokai - Cmdt. José Cássio Rodrigues - VDS (RS) - RGS Cruzeiro34. Nimbus - Cmdt. Marco Antônio Racy - Marina Itajaí - RGS Cruzeiro35. Terra Firme - Cmdt. Filipe Koefender - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro36. Sossegado - Cmdt. Marco Hidalgo - GVI (SP) - RGS Cruzeiro37. Livre - Cmdt. Damiana da Rocha Vianna - VDS (RS) - Bico de Proa38. Harmonya - Cmdt. Antônio Moura - Veleiros da Ilha (SC) - Bico de Proa39. Energia - Cmdt. Assis Brasil - Veleiros da Ilha (SC) - Bico de Proa40. Dadu- Cmdt George Lima - Aratu Iate Clube (BA) - Multicascos41. Zeus Team - Cmdt. Inácio Vandresen - Veleiros da Ilha (SC) - C3042. Caballo Loco - Cmdt. Mauro Dottori - YCI (SP) - C3043. Katana/Portobello - Cmdt. Cesar Gomes Neto - Veleiros da Ilha (SC) - C3044. Kaikias - Cmdt. Eduardo Mangabeira - GVI (SP) - C3045. Loyalty - Cmdt. Alexandre Leal - VDS (RS) - C3046. Kairós - Cmdt. Alessandro Penido - YCI (SP) - C30