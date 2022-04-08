Campeonato Brasileiro de Finn terá mais de 30 velejadores em São Paulo

O Campeonato Brasileiro de Finn 2022 será realizado no YCSA - Yacht Club de Santo Amaro, em São Paulo (SP), de 21 a 24 de abril. A competição terá mais de 30 velejadores na Represa do Guarapiranga. Será a 60ª edição do evento da classe, que revelou atletas de ponta da história da vela nacional como Joerg Bruder, Guga Zarif, Joca Signorini e Jorge Zarif.

O último campeonato nacional da classe foi realizado em dezembro de 2021 no ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro, com vitória de Jorge Zarif. O vice ficou com Ricardo Santos e o terceiro lugar com Robert Rittscher. Zarif, campeão mundial de 2013 e finalista olímpico, domina a categoria dos pesos pesados da vela desde 2008.

Os atletas terão no dia 20 de abril, véspera da estreia, a pesagem obrigatória e uma regata treino. Serão premiados após o término do evento na capital paulista os primeiros colocados no geral, master, grand master, grand grand master, legend, jumbo (acima de 110kg) e pena (abaixo de 90 kg).

''A expectativa é da realização de um grande campeonato, com participações de velejadores de estados como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, além do nosso velejador olímpico e campeão Mundial, Jorge Zarif Neto'', disse Ricardo Santos, organizador do Brasileiro de Finn 2022.

Mesmo fora do programa olímpico de Paris 2024, a classe segue forte no mundo, reunindo por exemplo mais de 100 barcos em seu campeonato mundial e mais de 400 no master, para velejadores acima de 40 anos. No Brasil devido às dificuldades para se importar os barcos, mastros e velas, a maior parte dos velejadores é da categoria Masters, o que não prejudica o nível técnico da flotilha.

''O Finn é uma das principais classes mundiais e continua crescendo todos os anos, por ser um barco muito técnico, com muita regulagem e que exige um bom preparo físico para quem quer andar na frente!''

''Durante anos foi uma das principais classe olímpicas para os velejadores mais preparados fisicamente, pois realmente é um barco de grande esforço'', explicou Ricardo Santos.

O Brasileiro de Finn 2022 tem o patrocínio de Bratax Advogados, Mitsubishi Motors, Molin e Vitae Urbanismo. Apoio e organização do YCSA - Yacht Club de Santo Amaro, Confederação Brasileira de Vela - CBVela, Federação de Vela do Estado de São Paulo - FEVESP, Associação Brasileira da Classe Finn e Flotilha São Paulo.