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Vôlei de praia

Campeões olímpicos, Alison e Bruno são desafiados em torneio inédito

Os medalhistas vão encarar um desafio 4 x 4 ao lado de atletas locais e do exterior, neste domingo (25), na Praia da Costa

Publicado em 24 de Março de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 20:01
Ela começou no vôlei com apenas 13 anos e hoje, 27 anos depois, poderá ter a oportunidade de jogar ao lado de dois gigantes. Campeões olímpicos e mundiais, Alison e Bruno Schmidt vão comandar o Red Bull 4 x 4, torneio que a arquiteta Tatiane Duarte se preparou e promete dar trabalho aos rivais.
Tatiane Duarte vai participar do desafio 4 x 4 com os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt Crédito: Ricardo Medeiros
A competição oficial e inédita de Mamute e Mágico acontece hoje às 8 horas, na Praia da Costa. Com categorias feminina e masculina, os quartetos de diversos locais do Estado vão se enfrentar e o grande campeão vai encarar Alison e Bruno em uma partida eletrizante.
Ainda pequena, Tatiane arriscou os primeiros toques na bola pelo extinto Praia Tênis Clube e foi justamente por causa do esporte que ela conseguiu bolsa integral para cursar faculdade.
Eu estava sem clube, batendo bola com uma associação de moradores e o treinador foi convidado por uma faculdade, assim como eu. Eu já queria fazer arquitetura e acabei conseguindo a bolsa. Pela faculdade joguei quadra e areia.
Atualmente Tatiane trabalha uma obra e tem uma vida corrida. Às segundas e quartas treina na quadra, terças, quintas e sábados na areia e folga nas sextas e domingos. O torneio de hoje, inclusive, será como preparatório e uma espécie de termômetro para a atleta e seu quarteto, que na semana seguinte vão disputar o Rota Sudeste, campeonato master que acontecerá em Guarapari.
O Alison e Bruno são espetaculares, não tem bola que cai, é gostoso de assistir. Eu e meu quarteto não vamos entrar para oba-oba, vamos entrar focadas no primeiro lugar, garantiu.
Alison e Bruno Schmidt vão participar de um desafio inédito neste domingo, em Vila Velha Crédito: Marcella Scaramella
O Estado também vai receber dois participantes da Rússia: Semenov e Leshukov. O primeiro, inclusive, disputou até Jogos Olímpicos e ficou na quarta colocação. Entretanto, trocou a areia pelas quadras no ano seguinte e, a partir de agora, está retomando ao esporte que o levou para o maior evento esportivo do mundo. Quem também promete dar trabalho é Luiz Junior. Ele foi o primeiro parceiro de Alison na transição das quadras para a praia.
 

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