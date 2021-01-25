Campeões do L’Étape Brasil traçam metas para temporada 2021

Crédito: Agência Ophelia / FOTOP

O calendário 2021 do L’Étape Brasil terá duas provas e os atletas amadores já estão se preparando para pedalar no Rio de Janeiro (RJ), em junho, e em Campos do Jordão (SP), em setembro.

Considerada a maior do Brasil no ciclismo de estrada, a prova chancelada pelo Tour de France desperta interesse de amantes da modalidade de várias idades e de todos os estados.

Destaques em 2020, a carioca Tota Magalhães e o paulista Otávio Bulgarelli seguem treinando firme desde a virada do ano. Em dezembro passado, os dois foram os campeões da sexta edição do L’Étape Brasil, que foi disputado em Campos do Jordão (SP).

Para Tota Magalhães, 2020 foi um ano muito difícil para todos.

- Mas crescemos muito com tantas dificuldades. Esse ano quero continuar me desenvolvendo como atleta e dando o meu melhor nas provas e nos treinos. O resultado é consequência do processo.

Com apenas 20 anos, a ciclista venceu pela primeira vez no L’Étape Brasil com a marca de 3h28min06 na versão de 107 quilômetros.

Já Otávio Bulgarelli conquistou em dezembro o seu terceiro título consecutivo do L’Étape Brasil by Tour de France com a marca de 3h04min35, baixando em mais de dois minutos o recorde de 2019.

- O ano de 2020 foi marcado para sempre em nossas vidas, então minha principal meta para 2021 é poder continuar fazendo o que mais amo com muita saúde! Para isso, espero poder pedalar ainda mais nesse ano cheio de esperança - reforçou Otávio Bulgarelli.

A edição 2021 do L’Étape Brasil será a sétima e está marcada para 26 de setembro, também no interior de São Paulo.

Se inscreva no link ao lado — https://www.letapebrasil.com.br/inscricao/

Terceira fase de inscrições para o L’Étape Rio

Com número limitado de vagas, o segundo lote promocional para participar do L’Étape Rio em 2021 terminou nesta semana. Porém, os interessados em participar da primeira edição da prova na Cidade Maravilhosa já podem se inscrever no terceiro lote.

Prevista para os dias 25 e 27 de junho deste ano, o L’Étape Rio será a prova de estreia fora de São Paulo. A etapa terá como sede a Marina da Glória, com percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros pela orla carioca.

Na versão completa da prova, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes, e logo depois retornarão a Marina da Glória para cruzarem a linha de chegada.

A largada ocorrerá às 6 horas do dia 27 de junho de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência.

Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.

Todos os protocolos de segurança a saúde publica por conta da pandemia de Covid-19 serão respeitados durante a prova.