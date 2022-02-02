Campeãs olímpicas confirmadas no Rainha do Mar

Criado para promover a força feminina nas águas, o Rainha do Mar reunirá estrelas mundiais da natação feminina em sua primeira edição no dia 6 de fevereiro. A categoria Elite da prova terá 10 nadadoras em ação, com campeãs e medalhistas olímpicas confirmadas, entre brasileiras e atletas internacionais. O evento acontece no dia 6 de fevereiro, na praia de Copacabana.Ouro na Olimpíada Tóquio 2020 na maratona aquática de 10 km, Ana Marcela Cunha está confirmada no Rainha do Mar, no que será sua primeira competição no Brasil após a histórica conquista. A brasileira terá a companhia de uma velha conhecida no evento, a holandesa Sharon van Rouwendaal, medalha de ouro da Rio 2016 e prata em Tóquio, onde disputou com a campeã o topo do pódio braçada a braçada.

Ana Marcela Cunha e Sharon van Rouwendaal encabeçam a lista de estrelas do Rainha do Mar, que ainda tem na disputa a italiana Rachelle Bruni, vice-campeã olímpica no Rio de Janeiro, em 2016, e atual campeã do Rei e Rainha do Mar. A argentina Cecilia Biagioli, que tem cinco Olimpíadas na carreira, e a equatoriana Samantha Arévalo também estão confirmadas no evento. O time brasileiro conta ainda com Betina Lorscheitter e as irmã Viviane e Cibelle Jungblut.

As duas nadadoras que completarão o elenco da categoria Elite serão as vencedoras das disputas das categorias Sprint e Classic, abertas a todas as competidoras. Além da premiação pela conquista, elas terão a honra de competirem ao lado de algumas das maiores atletas de águas abertas da história no Rainha do Mar.

As 10 atletas concorrentes ao título do evento nadarão o total de 3 km no mar de Copacabana, palco olímpico. A disputa será dividida em três partes, cada um com uma distância diferente no circuito. O primeiro trecho será de 500 metros, com eliminação direta das duas últimas colocadas. O formato se repete na segunda parte, que terá a distância de 1 km. Na grande decisão, quatro nadadoras percorrerão 1,5 km pela glória final.

- O Rainha do Mar é uma grande celebração feminina, do nosso talento, da nossa força. Por isso, nada melhor do que reunirmos na praia de Copacabana uma seleção de grandes nadadoras, multicampeãs mundiais e olímpicas. Teremos uma disputa espetacular na categoria Elite, e também milhares de outras rainhas em ação nas demais categorias. Estamos preparando um evento especial para todas as nadadoras - disse a diretora de produção do evento, Claudia Helena Porto.Serviço - Rainha do Mar 2022

Data: 6 de fevereiro, domingLargada: 7h (geral) / 9h (categoria Elite)Local: Posto 5 – Praia de Copacabana (Avenida Atlântica)

O Rainha do Mar integra a temporada 2022 de eventos do “Verão Espetacular”, e a competição entre a Elite terá transmissão ao vivo da Globo, atração no programa Esporte Espetacular. Com staff feminino em sua grande maioria, o evento faz parte do calendário do Circuito Rei e Rainha do Mar, organizado pela agência Effect Sport e que há mais de 15 anos promove a atletas profissionais e amadores incrível experiência em belos cenários no litoral brasileiro.