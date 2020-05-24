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Campeão olímpico se recupera do Coronavírus e defende isolamento

Ouro no Wrestling nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria masculina de 86 kg de estilo livre, russo Abdulrashid Sadulaev admite ter subestimado a gravidade da doença...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 17:43

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 17:43

Crédito: Russo Abdulrashid Sadulaev defende o isolamento social e fala sobre a gravidade do COVID-19 (Reprodução/Instagram
O campeão olímpico de wrestling, o russo Abdulrashid Sadulaev revelou que testou positivo para o Coronavírus nos últimos meses, mas está recuperado. Entretanto, o atleta admitiu, em suas redes sociais, que havia subestimado a gravidade da doença e defendeu a continuidade do isolamento social durante a pandemia global.
Vale destacar, que Sadulaev, conhecido como ''Tanque russo', é um dos maiores atletas da Rússia e conquistou a medalha de ouro no wrestling nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria masculina de 86 kg de estilo livre.
- Admito que, como a maioria dos meus compatriotas, também não dei importância ao Coronavírus. Realmente subestimamos a doença. Só começamos a sentir seu perigo e ameaça quando ela bateu à nossa porta e eu a transmiti - disse em suas redes sociais.
Recuperado do COVID-19, Sadulaev fez um pedido ao povo russo, para que todos sejam mais responsáveis diante dos riscos de contágio da doença e que sigam as orientações dos médicos especialistas e dos órgãos de saúde do país. Ele também orientou a população a respeitar o isolamento social durante a celebração de uma festividade tradicional muçulmana chamada Eid, que marca o fim do mês de Ramadã.
- Quero pedir que vocês comemorem em casa. Precisamos cuidar não apenas de nós mesmos, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente de nossos idosos e das pessoas com doenças crônicas, que enfrentam isso com muita dificuldade. Entendo que ficar em casa pelo terceiro mês não é uma tarefa fácil, mas precisamos mostrar um pouco de paciência. Esta é a nossa única saída - pediu o Tanque Russo.
Por fim, cabe salientar, que até o momento a Rússia já registrou 344 mil casos confirmados da doença, assim como algo em torno de 3500 mortes. Além disso, muitos óbitos no país foram atribuídos à pneumonia, porém muitos acreditam que foram causados pelo Coronavírus. Ver essa foto no Instagram Уже через два дня наступит наш любимый праздник Ураза-Байрам. Призываю вас всех провести этот день дома, отпраздновать в узком семейном кругу. Пусть Всевышний убережёт и исцелит нас от всех бед и болезней! Uma publicação compartilhada por Sadulaev Abdulrashid (@sadulaev_abdulrashid) em 21 de Mai, 2020 às 7:03 PDT E MAIS:Em meio à pandemia, Arthur Nory passa por uma cirurgia no ombroPiá, ex-meia de Corinthians e Ponte Preta, é preso pela quarta vezMorre Hana Kimura, estrela da luta livre e de reality da Netflix, aos 22Suíça abre processo de impeachment contra Michael Lauber, procurador-geral, por conduta sobre Fifa E MAIS:

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