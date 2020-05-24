Campeão olímpico se recupera do Coronavírus e defende isolamento

Crédito: Russo Abdulrashid Sadulaev defende o isolamento social e fala sobre a gravidade do COVID-19 (Reprodução/Instagram

O campeão olímpico de wrestling, o russo Abdulrashid Sadulaev revelou que testou positivo para o Coronavírus nos últimos meses, mas está recuperado. Entretanto, o atleta admitiu, em suas redes sociais, que havia subestimado a gravidade da doença e defendeu a continuidade do isolamento social durante a pandemia global.

Vale destacar, que Sadulaev, conhecido como ''Tanque russo', é um dos maiores atletas da Rússia e conquistou a medalha de ouro no wrestling nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, na categoria masculina de 86 kg de estilo livre.

- Admito que, como a maioria dos meus compatriotas, também não dei importância ao Coronavírus. Realmente subestimamos a doença. Só começamos a sentir seu perigo e ameaça quando ela bateu à nossa porta e eu a transmiti - disse em suas redes sociais.

Recuperado do COVID-19, Sadulaev fez um pedido ao povo russo, para que todos sejam mais responsáveis diante dos riscos de contágio da doença e que sigam as orientações dos médicos especialistas e dos órgãos de saúde do país. Ele também orientou a população a respeitar o isolamento social durante a celebração de uma festividade tradicional muçulmana chamada Eid, que marca o fim do mês de Ramadã.

- Quero pedir que vocês comemorem em casa. Precisamos cuidar não apenas de nós mesmos, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente de nossos idosos e das pessoas com doenças crônicas, que enfrentam isso com muita dificuldade. Entendo que ficar em casa pelo terceiro mês não é uma tarefa fácil, mas precisamos mostrar um pouco de paciência. Esta é a nossa única saída - pediu o Tanque Russo.