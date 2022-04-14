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Campeão olímpico no vôlei, Evandro anuncia aposentadoria das quadras

Integrante do grupo que foi ao topo do pódio na Rio-2016 tomou a decisão aos 40 anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 20:01

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 20:01

O campeão olímpico de vôlei na Rio-2016, o oposto Evandro anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria do esporte. Em entrevista ao "ge", ele contou que as dores no corpo o levaram a tomar a decisão, aos 40 anos.- A gente nunca consegue achar um "por que" definitivo. No meu ponto, é que o corpo não está deixando mais. A cabeça quer, mas o corpo não está mais respondendo da maneira que a cabeça gostaria. Vendo por esse lado, acho que é melhor eu decidir parar com o vôlei, do que ficar tentando jogar e chegar a um momento em que o vôlei vai parar comigo. Parei em um momento nobre, por tudo que vivi na minha carreira - disse o paulista, de 2,06m.
O atleta conviveu com as lesões no joelho desde novo. Aos 20 anos, fez a primeira cirurgia, no joelho direito. Anos depois, passou por um procedimento no esquerdo.
- Não faltou nada. Tive lesões nos dois lados do meu corpo, tive títulos. Não faltou nada. Hoje, percebo ainda mais como é gostosa a rotina de um atleta profissional. Claro que a gente precisa de muitas coisas, mas a vida de um atleta é muito boa. Dei trabalho para quem conviveu comigo, não sou uma pessoas tão fácil. Mas sou uma pessoa feliz por tudo o que vivi.
O atacante foi vice-campeão da Superliga pelo Banespa, na temporada 1999/2000. Depois, passou por Suzano, Santo André e Minas até chegar ao Florianópolis e conquistar o título brasileiro, em 2007/2008.
Crédito: EvandrofezpartedaSeleçãoBrasileiracampeãdosJogosRio-2016(Foto:Divulgação

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