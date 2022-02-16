Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Campeão olímpico, Ítalo Ferreira avança na primeira rodada da etapa de Sunset Beach
mais-esportes

Campeão olímpico, Ítalo Ferreira avança na primeira rodada da etapa de Sunset Beach

Além do medalhista de ouro, outros cinco brasileiros também passaram de fase...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 00:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 00:10
Medalha de ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira estreou na etapa de Sunset Beach, do Circuito Mundial de Surfe 2022, nesta terça-feira. O brasileiro disputou a bateria com os havaianos Ezekiel Lau e Billy Kemper, e passou com a segunda melhor nota. Jadson André, Samuel Pupo, Deivid Silva, João Chianca e Filipe Toledo também passaram de fase.+ 'Será processada', diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku
Ítalo liderava a bateria até o minuto final, até que Lau virou o placar. Como se classificam dois para a próxima fase, o brasileiro avançou com nota 11,67, contra 12,43. Em terceiro, Kemper foi eliminado com nota 9,86. Filipe Toledo e João Chianca, da 6ª bateria, avançaram por conta de um problema de saúde do havaiano Kai Lenny.
+ 'Flamengo é uma seleção, se estiver treinado e focado, fu***', diz Marcos
Jadson André venceu a terceira bateria do dia, com 11,5 e também está na próxima fase. Na sétima bateria, Samuel Pupo passou com a segunda melhor nota (9,0), assim como Deivid Silva, que tirou 9,63. Caio Ibelli foi o primeiro brasileiro a entrar na água, não avançou, mas conseguiu classificação na repescagem, com nota 10,7.
Crédito: ÍtaloFerreiraéumdosprincipaisnomesdosurfemundial(Foto:ISA/PabloJimenez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados