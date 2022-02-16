Campeão olímpico, Ítalo Ferreira avança na primeira rodada da etapa de Sunset Beach

Medalha de ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira estreou na etapa de Sunset Beach, do Circuito Mundial de Surfe 2022, nesta terça-feira. O brasileiro disputou a bateria com os havaianos Ezekiel Lau e Billy Kemper, e passou com a segunda melhor nota. Jadson André, Samuel Pupo, Deivid Silva, João Chianca e Filipe Toledo também passaram de fase.+ 'Será processada', diz Edmundo sobre jornalista da Globo que citou racismo em comentário sobre Lukaku

Ítalo liderava a bateria até o minuto final, até que Lau virou o placar. Como se classificam dois para a próxima fase, o brasileiro avançou com nota 11,67, contra 12,43. Em terceiro, Kemper foi eliminado com nota 9,86. Filipe Toledo e João Chianca, da 6ª bateria, avançaram por conta de um problema de saúde do havaiano Kai Lenny.

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Jadson André venceu a terceira bateria do dia, com 11,5 e também está na próxima fase. Na sétima bateria, Samuel Pupo passou com a segunda melhor nota (9,0), assim como Deivid Silva, que tirou 9,63. Caio Ibelli foi o primeiro brasileiro a entrar na água, não avançou, mas conseguiu classificação na repescagem, com nota 10,7.