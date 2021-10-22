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Campeão mundial de Beach Tennis celebra feito em evento em São Paulo

Comemoração do atleta Thales Santos é aberta ao público e vai acontecer nesta sexta-feira, no Calçadão Pinheiros, com direito a muito beach tennis...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 21:58

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 21:58

Crédito: Divulgação
O Brasil superou a Itália e conquistou o tetracampeonato da ITF Beach Tennis World Cup, a Copa do Mundo da modalidade, no último dia 11. A disputa foi realizada pela primeira vez na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Um dos nomes da equipe brasileira, o atleta Thales Santos fará uma celebração nesta sexta-feira (22), em Sâo Paulo (SP), com direito a muito beach tennis.
A comemoração de Thales Santos vai acontecer no Calçadão Pinheiros, complexo esportivo de quadras de areia localizado na capital paulista, a partir das 13h. A programação especial segue até às 23h e é aberta ao público.
- É uma honra receber o Thales em casa. Esse encontro tem como principal objetivo o agradecimento especial a todos os apaixonados por esse esporte que cada vez ganha mais adeptos no nosso país - destacou Marina Ohno, gerente de marketing do Calçadão Pinheiros.

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