Campeão mundial de atletismo, Nicholas Bett morre em acidente

Nicholas Bett foi o primeiro queniano a vencer uma prova com distância inferior a 800m Crédito: Franck FIFE/AFP

Morreu nesta quarta-feira o queniano Nicholas Bett, atleta olímpico de atletismo, campeão mundial dos 400m com barreiras. De acordo com veículos ingleses, o corredor de 28 anos se envolveu em um acidente de carro nesta madrugada, enquanto voltava de um torneio africano sediado na Nigéria. O atleta era o condutor do automóvel e perdeu o controle da direção, caindo em um barranco perto de Nandi, região oeste do Quênia.

Bett foi um dos gigantes do atletismo mundial. Além do título em Pequim-2015, o atleta marcou história por ser o primeiro queniano a sair vencedor de uma prova com distância inferior a 800m. Na Rio-2016, Nicholas não chegou a se classificar para a final.