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Tragédia

Campeão mundial de atletismo, Nicholas Bett morre em acidente

Queniano, que conquistou o título em Pequim-2015, perdeu o controle do carro quando voltava para casa após Campeonato Africano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 14:30

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 14:30

Nicholas Bett foi o primeiro queniano a vencer uma prova com distância inferior a 800m Crédito: Franck FIFE/AFP
Morreu nesta quarta-feira o queniano Nicholas Bett, atleta olímpico de atletismo, campeão mundial dos 400m com barreiras. De acordo com veículos ingleses, o corredor de 28 anos se envolveu em um acidente de carro nesta madrugada, enquanto voltava de um torneio africano sediado na Nigéria. O atleta era o condutor do automóvel e perdeu o controle da direção, caindo em um barranco perto de Nandi, região oeste do Quênia.
Bett foi um dos gigantes do atletismo mundial. Além do título em Pequim-2015, o atleta marcou história por ser o primeiro queniano a sair vencedor de uma prova com distância inferior a 800m. Na Rio-2016, Nicholas não chegou a se classificar para a final. 
Em comunicado postado nas redes sociais, a Federação Queniana lamentou a morte de Bett, apontado como um dos maiores atletas nacionais, e enviou condolências à família e à toda comunidade desportiva.

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