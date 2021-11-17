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Campeão mundial, Adriano de Souza revive dramas e glórias em documentário inédito

Com imagens históricas, ‘Capitão’ da WSL retoma trajetória vitoriosa após última temporada na elite. Filme está disponível gratuitamente pela Red Bull TV...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 16:54

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 16:54

Campeão mundial de surfe, Adriano de Souza fincou uma âncora na história da modalidade. E para eternizar sua trajetória, Mineirinho lançou nesta quarta-feira o minidocumentário ‘O Capitão e a Tempestade’, disponível gratuitamente na Red Bull TV por meio do link www.redbull.com.br/capitaoeatempestade.
Com 11 minutos de duração, o curta revive o sonho do menino, que nasceu em uma favela do Guarujá, litoral de São Paulo, para o topo do surfe. Desde a primeira prancha, que custou suados R$30 (à época, era um valor fora do orçamento à família) e foi doada pelo irmão, passando pelas lesões, as derrotas para o estadunidense Kelly Slater até a consagração do título mundial, em 2015, quando também se tornou o primeiro brasileiro a conquistar a etapa de Pipeline, a mais famosa onda do mundo, no Havaí.
- Pela primeira vez, quando vi o vídeo, me encantou o fato de trabalho realizado, de ter feito com sucesso. Todas as vezes que eu vejo algo que retrata minha vida, meu esforço, eu sinto um alívio. E há o reconhecimento. E é esse alívio que me traz paz e alegria de ter feito tudo o que almejei, batalhei e conquistei - afirma o atleta.
Realizado pela produtora Mol, o filme ainda mostra as homenagens que Gabriel Medina, Italo Ferreira, Yago Dora, Miguel Pupo e outros atletas fizeram na etapa de Surf Ranch (EUA), na última temporada, ao competirem com o número 13 e ‘De Souza’ às costas. Há ainda declarações sobre os momentos de dificuldade na carreira, como a lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, em 2014, e a perda do grande amigo – e primeira pessoa que o apontou como futuro campeão mundial -, o também surfista Ricardo dos Santos.
- Em 2015, aconteceu uma das coisas mais impactantes da minha vida: a perda do Ricardo deste plano. Ele foi um surfista de alma, era destemido, difícil de lidar, uma personalidade muito dura. Me dava muitas chamadas. Ele foi o único atleta que chegou para mim e falou "você vai ser campeão mundial. Inclusive, eu tenho uma marca dele no meu corpo, que é a mesma tatuagem que ele tinha, no mesmo braço, que diz 'Força, Equilíbrio e Amor - comenta Adriano, em trecho.
Crédito: Adrianoposaaoladodetroféusepranchasmarcantesnacarreira(Foto:MarceloMaragni/RedBullContentPool

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