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Campeão Leandro Prates morre em acidente de moto, em São Paulo

Policial Militar, o bicampeão sul-americano, bicampeão ibero-americano e ouro nos 1.500 m nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-2011 sofreu um acidente na Rodovia Fernão Dias...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 16:55
Crédito: Divulgação
O corredor baiano Leandro Prates Oliveira, um dos melhores meio-fundistas e fundistas do Brasil, morreu na noite desta segunda-feira em um acidente de moto sofrido na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. A Confederação Brasileira de Atletismo faz questão de prestar sua homenagem ao atleta e dar seus sentimentos a seus familiares e amigos.
Bicampeão sul-americano, bicampeão Ibero-Americano e medalha de ouro nos 1.500 m nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, no México, Leandro escreveu uma longa história no atletismo brasileiro. Acharam a moto do corredor às margens da Rodovia, após ele sair do serviço na Escola de Educação Física da PM, onde exercia a função de Polícia Militar.
Além de defender muito tempo a ONG Sylvio de Magalhães Padilha (SYMAP), Leandro, nascido a 2 de fevereiro de 1982, na cidade de Vitória da Conquista, ele ocupava nos últimos tempos o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Atletas de Atletismo (ABAAT).

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