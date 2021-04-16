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Campeão em 2019, Brasil define time para o Mundial de Revezamentos

País será representado por três equipes na competição, que serve como seletiva olímpica, nos dias 1 e 2 de maio. O 4x100 m masculino vai defender o título conquistado no Japão
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Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:27
Crédito: Rodolfo Vilela/Ministério da Cidadania
A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou nesta sexta-feira os atletas que representarão o país no Campeonato Mundial de Revezamentos, que será disputado nos dias 1 e 2 de maio, na Silésia, na Polônia. Foram chamados 18 atletas para compor as equipes do 4x100 m masculino e feminino e do 4x400 m misto, além de cinco treinadores.
A equipe do 4x100 m masculino, já qualificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, vai defender o título de campeã mundial, conquistado em Yokohama, no Japão, em 2019. Paulo André Oliveira, Felipe Bardi, Derick Souza e Rodrigo Nascimento estão nos Estados Unidos, participando do Camping Internacional de Treinamento e Competição em Chula Vista, condado de San Diego, na Califórnia.O 4x100 m feminino também participa do Camping como preparação para conseguir a vaga olímpica na Polônia, já que o Mundial garante vaga para Tóquio para todas as equipes finalistas que completarem a prova. Do grupo convocado, Vitoria Rosa, Ana Carolina Azevedo, Rosangela Santos e Lorraine Martins treinam no Chula Vista Elite Athlete Training Center. Ana Claudia Lemos (SR Mampituba-SC), Vida Aurora Caetano (Tornado-DF) e Anny Caroline de Bassi (Balneário Camboriú-SC) estão no Brasil.
O Conselho Técnico da CBAt resolveu, em caráter excepcional e com aval do presidente do Conselho de Administração, Wlamir Motta Campos, levar uma equipe maior no 4x100 m feminino a fim de não causar prejuízo às atletas, considerando os critérios de convocação fixados em setembro de 2020.
Já o 4x400 m misto, também já qualificado para a Olimpíada por ter sido finalista no Mundial de Yokohama e no Mundial de Doha-2019, segue com o objetivo de melhorar a sexta colocação de 2019. Dos convocados, apenas Geisa Coutinho está no Brasil. Ela garantiu a vaga ao vencer o Open Velocidade, disputado no dia 9 de abril, com 52.50, em Bragança Paulista (SP).
Com a divisão, o grupo de atletas seguirá para a Polônia de dois destinos. Parte dos convocados viaja de San Diego, nos Estados Unidos, e outra parte embarca no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ainda em data a ser definida.
As novidades são a brasiliense Vida Aurora Caetano, campeã brasileira sub-20 dos 100 m e dos 200 m em 2020 no 4x100 m feminino, o paulista Erik Felipe Cardoso, de 20 anos, no 4x100 m masculino, e o piauiense João Henrique Falcão Cabral, no 4x400 m misto.
- Estamos bem preparados e contentes com os treinos realizados em Chula Vista, que consideramos a nossa casa. Em 2019, fizemos a preparação final para o Mundial de Yokohama lá - lembrou o técnico Felipe de Siqueira, responsável pela equipe 4x100 m masculino.Os convocados são os seguintes:
4x100 m femininoVitoria Rosa (Pinheiros)Ana Carolina Azevedo (CT Maranhão)Ana Claudia Lemos (SR Mampituba-SC)Rosangela Santos (Pinheiros)Lorraine Martins (Pinheiros)Vida Aurora Caetano (Tornado-DF)Anny Caroline de Bassi (Balneário Camboriú-SC)
4x100 m masculinoPaulo André Camilo de Oliveira (Pinheiros)Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP)Derick de Souza (Pinheiros)Rodrigo Nascimento (CT Maranhão)Erik Felipe Cardoso (SESI-SP)
4x400 m mistoTiffani Marinho (Orcampi-SP)Geisa Coutinho (CT Maranhão)Tabata Vitorino de Carvalho (AA Maringá)Alison dos Santos (Pinheiros)Anderson Henriques (AABLU-SC)João Henrique Falcão Cabral (CT Maranhão)
Os treinadoresCarlos José Camilo de Oliveira (ES)Darci Ferreira da Silva (SP)Evandro Lázari (SP)Felipe de Siqueira da Silva (SP)Katsuhico Nakaya (SP)

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