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Campeã olímpica em Londres, Natália se aposenta da Seleção Brasileira de vôlei

Aos 32 anos, atleta alega motivos pessoais para a decisão...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 10:57

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:57

A ponteira Natália Zilio não vestirá mais a camisa da Seleção Brasileira de vôlei. Aos 32 anos, a medalhista de ouro nos jogos Olímpicos de 2012 alegou que a decisão foi tomada por motivos pessoas e já até comunicou a decisão ao técnico José Roberto Guimarães. A informação é do site 'To Fly Volleyball'.Natália foi a capitã do último ciclo olímpico para os jogos do Japão, nos quais o Brasil terminou com a medalha de prata. Ela já cogitava a aposentadoria da Seleção desde o ano passado e precisou lidar com lesões e questões pessoais nos últimos tempos.- Eu não volto mais. É questão pessoal. Eu até brinco com todo mundo, estou ficando velha. Decidi que minha prioridade agora é focar mais no clube. Estou cansada. Estava meio difícil de continuar - afirmou a jogadora ao portal 'ge'.Apesar da decisão, a ponteira seguirá atuando por clubes. Hoje, ela joga no Scandicci, da Itália, porém possui acordo para defender o Dínamo Moscou a partir da próxima temporada.A capitã do último ciclo olímpico esteve nas três Olímpiadas recentes: em Londres 2012 (ouro), no Rio de Janeiro 2016 e em Tóquio 2020/21 (prata). Nos Mundiais de 2010 e 2014, Natália conquistou uma prata e um bronze, respectivamente.
Crédito: NatáliafoiacapitãdoúltimocicloolímpicoedecidiuseaposentardaSeleção(Foto:LeandroMartins/MPIX/CBV

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